Troisième colloque international d'Etudes sur Eugenio Montale (en ligne)

Terzo Convegno internazionale di Studi su Eugenio Montale

Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore,



18-19 maggio 2023, in modalità ON-LINE



CALL FOR PAPERS







Presentazione





Premio Nobel per la Letteratura nel 1975, Eugenio Montale (1896-1981) trascorse a Milano trentatré anni (più di un terzo della sua esistenza): dal 1948, quando, cinquantaduenne, venne assunto dal “Corriere della Sera”, sino alla morte, avvenuta, all'età di ottantacinque anni, in un ospedale milanese. Durante il suo pluridecennale soggiorno milanese Montale diede alle stampe le proprie raccolte poetiche successive agli Ossi di seppia e alle Occasioni.



Dal 18 al 19 maggio 2023 si terrà il Terzo Convegno internazionale di Studi su Eugenio Montale in modalità ON-LINE, su una piattaforma web messa a disposizione dalla Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.



I. TEMARIO DELLE RELAZIONI MONTALIANE



La/e biografia/e di Eugenio Montale: il recto e il verso

Le muse, i famigliari, gli amici, le amiche, i conoscenti, i mentori, i sodali e i nemici di Montale

Carteggi montaliani

Montale “ragioniere” ed enigmista

Burle e divertissement letterari e filologici di Montale

«I critici ripetono / da me depistati»: depistaggi ermeneutici montaliani

Approcci ermeneutici all’opera di Montale

Ermeneutica della “modernità simbolico-mitologico-religiosa dell’antico” dell’opera di Montale: i simboli religiosi (cripto-pagani e cripto-eretici) dissimulati e le opere di Montale strutturate come “palinsesti”-scrigni (scriptio superior e scriptio inferior)

Sincretismi religiosi montaliani

Commentare Montale

Autocommenti montaliani

Le fonti nascoste (antiche e moderne, letterarie e non letterarie, filosofiche, paesaggistiche, visive, uditive, etc.) dell’opera di Montale

La tradizione letteraria e gli “studi tradizionali” nell’opera di Montale

Montale e gli altri: Montale come fonte nascosta sia prima sia dopo il 1981

I primi recensori, critici, commentatori e filologi dell’opera di Montale (1925-1942)

Montale dopo Montale

Montale intervistatore e intervistato

Ecdotica, lingua e metrica montaliana

Archivi montaliani

Montale narratore

Montale saggista

Montale critico letterario

Montale pittore e disegnatore

Montale critico d’arte

Montale critico musicale

Montale traduttore

Le traduzioni e i traduttori dell’opera di Montale

La ricezione dell’opera di Montale all’estero

Montale viaggiatore

I luoghi delle/nelle opere di Montale

Le città di Montale

Montale e/a Milano

Montale e i milanesi

Montale e il “Corriere della Sera”

Montale e i giornali

Montale e i giornalisti

Montale, il teatro, il cinema, la televisione e la radio

Montale e la fotografia

Montale testimone del suo tempo

Montale, il futuro e la fantascienza

Fonti scientifiche e non scientifiche della nozione montaliana di spazio-tempo

Escatologie montaliane



II. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO MONTALIANO IN QUALITA’ DI RELATORI



Le relazioni avranno la durata di 20 minuti.



Le comunicazioni avranno la durata di 10 minuti.



Il reclutamento dei relatori del Convegno montaliano (a eccezione dei componenti del Comitato scientifico, della Redazione scientifica e della Segreteria scientifica) avviene unicamente tramite call for papers. Non verranno, pertanto, fatti inviti ad personam.



Per partecipare al Convegno in veste di relatori occorre seguire la procedura qui di seguito illustrata.



a) Procedura di partecipazione come relatori per docenti universitari strutturati



1. Indicare nome, cognome e Università d’appartenenza.



2. Indicare il titolo del proprio intervento, specificando se si tratta di una relazione (della durata di 20 minuti) o di una comunicazione (della durata di 10 minuti). Far seguire un breve abstract.



3. Il prima possibile, e comunque entro il 31 marzo 2023, inviare i dati sopra richiesti ai tre seguenti indirizzi e-mail: ida.villa@unicatt.it , angelo.colombo@univ-fcomte.fr , antoniolucio.giannone@unisalento.it



4. Nell’oggetto dell’e-mail scrivere: CONVEGNO MONTALE 2023 _ cognome e nome _ relazione o comunicazione _ numero e argomento, così come figurano nel temario (ad es.: 5. Burle e divertissement letterari e filologici di Montale).



Qualche ora prima dell’inizio, verrà inviato il link per il collegamento al Convegno montaliano on-line.



A coloro che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno montaliano.



b) Procedura di partecipazione come relatori per gli studiosi



1. Predisporre: titolo del proprio intervento (inedito e con caratteri di novità e originalità), specificando se si tratta di una relazione (della durata di 20 minuti) o di una comunicazione (della durata di 10 minuti); abstract del proprio intervento di 4.000 battute spazi inclusi; 7 parole-chiave; principali riferimenti bibliografici.



2. Il prima possibile, e comunque entro il 31 marzo 2023, inviare i dati sopra elencati in due file (sia word sia pdf) ai seguenti tre indirizzi e-mail: ida.villa@unicatt.it e angelo.colombo@univ-fcomte.fr, antoniolucio.giannone@unisalento.it



2.1. Nel titolo dei file (word e pdf) andrà scritto: CONVEGNO MONTALE 2023_ cognome e nome _ relazione o comunicazione _ numero + argomento, così come figurano nel temario (ad es.: 5. Burle e divertissement letterari e filologici di Montale);



2.2. Nell’oggetto dell’e-mail andranno indicati: CONVEGNO MONTALE 2023 _ cognome e nome _ relazione o comunicazione _ numero + argomento, così come figurano nel temario (ad es.: 5. Burle e divertissement letterari e filologici di Montale);



3. All’e-mail con i dati relativi alla propria relazione andrà accluso un file pdf intitolato COGNOME NOME_ Scheda personale e Curriculum _ per Convegno Montale 2020. Tale file dovrà contenere tutti dati sotto elencati, trascritti nel seguente ordine, con la rispettiva numerazione:



nome e cognome,

data e luogo di nascita,

domicilio,

residenza,

cittadinanza,

passaporto (specificare solo se italiano o straniero; non va acclusa la scansione),

indirizzo postale,

indirizzo e-mail,

recapiti telefonici,

ultimo titolo di studio conseguito,

professione attuale,

specificare se e dove (all’epoca in cui si terrà il Convegno) si sta facendo un dottorato di ricerca,

specificare se e dove (all’epoca in cui si terrà il Convegno) si sta facendo un post-dottorato di ricerca,

specificare se e dove (all’epoca in cui si terrà il Convegno) si ha la nomina di cultore della materia,

se e dove (all’epoca in cui si terrà il Convegno) si sta tenendo un insegnamento universitario a contratto,

se e dove (all’epoca in cui si terrà il Convegno) si sta insegnando in una scuola,

elenco delle proprie pubblicazioni scientifiche,

elenco delle proprie eventuali pubblicazioni montaliane,

allegare i pdf dei testi di tutte le proprie pubblicazioni montaliane.



Entro il 18 aprile 2023 verranno contattati gli autori delle relazioni e delle comunicazioni accettate.



L’elenco delle relazioni e delle comunicazioni accettate verrà pubblicato sul sito web del Convegno montaliano (https://convegni.unicatt.it/montale; attualmente in fase di aggiornamento).



Entro il 27 aprile 2023 i relatori dovranno pagare la quota di partecipazione (l’ammontare della quota e le modalità di pagamento verranno comunicate sul sito web del Convegno montaliano – https://convegni.unicatt.it/montale –, attualmente in fase di aggiornamento).



Saranno previste delle quote agevolate di iscrizione per i dottorandi. Gli insegnanti delle Scuole statali intenzionati a partecipare al Convegno in qualità di relatori potranno pagare la quota di partecipazione attraverso il “bonus” della “Carta del docente”; gli insegnati delle Scuole private e paritarie, se iscritti a un Fondo Interprofessionale, potranno usufruire di forme di finanziamento in virtù del Fondo a cui sono iscritti (per informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it).



Poco prima dell’inizio, verrà inviato il link per il collegamento al Convegno montaliano on-line.



Ai relatori verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno montaliano.



III. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO montaliano IN QUALITA’ DI ASCOLTATORI



a) Procedura di partecipazione come ascoltatori per docenti universitari strutturati



Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile 2023 (salvo proroghe).



Per iscriversi al Convegno montaliano in qualità di ascoltatori verrà allestita un’apposita pagina web nel sito del Convegno montaliano (https://convegni.unicatt.it/montale; attualmente in fase di aggiornamento).



Poco prima dell’inizio, verrà trasmesso il link per il collegamento al Convegno montaliano on-line.



A richiesta, agli ascoltatori verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno montaliano.



b) Procedura di partecipazione come ascoltatori per studiosi, insegnanti e studenti (universitari e di scuola superiore)



Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile 2023 (salvo proroghe).



Per iscriversi al Convegno montaliano in qualità di ascoltatori e per pagare la relativa quota di partecipazione verrà allestita un’apposita pagina web nel sito del Convegno montaliano (https://convegni.unicatt.it/montale; attualmente in fase di aggiornamento).



Per studenti(sia universitari sia di scuola superiore) e per i dottorandi saranno previste quote di iscrizione agevolate.



Gli insegnanti delle Scuole statali potranno pagare la quota di iscrizione al Convegno attraverso il “bonus” della “Carta del docente”; gli insegnati delle Scuole private e paritarie, se iscritti a un Fondo Interprofessionale, potranno usufruire di forme di finanziamento in virtù del Fondo a cui sono iscritti (per informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it).



Poco prima dell’inizio, verrà trasmesso il link per il collegamento al Convegno montaliano on-line.



A richiesta, agli ascoltatori verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno montaliano.



IV. formazione DEGLI insegnanti



Si fa presente che il Terzo Convegno internazionale di Studi su Eugenio Montale (Milano, Università Cattolica, 18-19 maggio 2023, in modalità on-line) rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale della Scuola organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016.



La partecipazione al suddetto Convegno montaliano dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).

In particolare, permette l’esonero dall’insegnamento, fino a 5 giorni all’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento.



A richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno montaliano.





V. PUBBLICAZIONE DELLE RELAZIONI DEL CONVEGNO montalianO su “R-EM. Rivista Internazionale di Studi su Eugenio Montale” (SARZANA-Lugano, Agorà & Co.)





Entro il 1° agosto 2023 i relatori dovranno inviare il testo del proprio intervento al Convegno montaliano (sia in formato word sia in formato pdf) ai seguenti tre indirizzi e-mail ida.villa@unicatt.it , angelo.colombo@univ-fcomte.fr, antoniolucio.giannone@unisalento.it



Al testo avranno applicato scrupolosamente i criteri redazionali che avranno in precedenza richiesto alla Segreteria scientifica (alessandra.vastano@unicatt.it); nell’oggetto dell’e-mail scrivere: Montale – CRITERI REDAZIONALI della rivista “REM”).



Sia nel titolo del file con il testo della relazione sia nell’oggetto dell’e-mail andrà scritto:

COGNOME NOME _ relazione o comunicazione _ CONVEGNO MONTALE 2023 _ argomento sintetico



A eccezione dei docenti accademici strutturati, all’e-mail i relatori dovranno allegare un file pdf con il proprio curriculum, secondo lo schema sopra indicato al punto II § 3.



Dopo essere stati sottoposti a procedura di peer review a doppio cieco, i testi approvati verranno successivamente pubblicati sulla rivista “R-EM. Rivista Internazionale di Studi su Eugenio Montale” (Agorà&Co, Sarzana-Lugano, Svizzera).



Direzione scientifica della rivista R-EM:



Angela Ida Villa, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano



Co-direzione scientifica:



Angelo Colombo, Université de Franche-Comté – Besançon; Antonio Lucio Giannone (Università del Salento)



Comitato scientifico internazionale:



Carlo Alberto Augieri (Università del Salento), Cristina Benussi (Università di Trieste), †Luigi Blasucci (Scuola Normale Superiore-Pisa), Carla Boroni (Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia), Alberto Cadioli (Università di Milano), Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena), Angelo Colombo (Université de Franche-Comté - Besançon), Fabrice De Poli (Université Savoie Mont Blanc - Chambéry), Francesco De Nicola (Università di Genova), †Arnaldo Di Benedetto (Università di Torino), Paolo di Stefano (“Corriere della Sera”), Anna Dolfi (Università di Firenze), Ida Duretto (Università di Kyoto), †Giuseppe Farinelli (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano), Giorgio Ficara (Università di Torino), Luigi Fontanella (Stony Brook University – New York), Giuseppe Gazzola (Stony Brook University – New York), Christian Genetelli (Université de Fribourg), Antonio Lucio Giannone (Università del Salento), Gilberto Lonardi (Università di Verona), Cristina Marchisio (Universidad de Santiago de Compostela), Pier Vincenzo Mengaldo (Università di Padova), Tiziana Piras (Università di Trieste), Angelo R. Pupino (Università di Napoli “L’Orientale”), Silvio Ramat (Università di Padova), Rossella Riccobono (University of Saint Andrews - UK), Giuseppe Sangirardi (Université de Lorraine - Nancy), Niccolò Scaffai (Università di Pisa), Marco Sonzogni (Victoria University of Wellington - New Zealand), Enrico Testa (Università di Genova), Jean-Charles Vegliante (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), Angela Ida Villa (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano), Silvia Zangrandi (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - Milano), Antonio Zollino (Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia)



Redazione scientifica:



Carmela Pierini (coordinamento; Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano), John Butcher (Accademia di Studi italo-tedeschi di Merano), Simone Giorgino (Università del Salento), Alessandra Cenni (Istituto italiano di Atene)



Segreteria scientifica:



Carmen Colantuono, Mattia Delmondo, Paola Polito, Francesca Strazzi, Alessandra Vastano



Direttore responsabile: Antonio Scollo



Contatti:



Prof.ssa ANGELA IDA VILLA



Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano



E-mail: ida.villa@unicatt.it



Professor Angelo Colombo



Université de Franche-Comté – Besançon



E-mail: angelo.colombo@univ-fcomte.fr



Professor Antonio Lucio Giannone



Università del Salento



E-mail: antoniolucio.giannone@unisalento.it