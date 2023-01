David Boucher, Le Futur antérieur. Regard sur le nouveau roman d'anticipation francophone

Ce livre propose une immersion dans le roman d’anticipation francophone contemporain en analysant, par les outils de la sociocritique et de la philosophie, certaines œuvres de Nelly Arcan, Michel Houellebecq et Antoine Volodine. Plus précisément, il examine, chez ces écrivains influencés par l’héritage historique du XXe siècle (sa quête d’idéal ou ses désastres ravageurs), les représentations dystopiques de la société et en dévoile les tendances néototalitaires qui se lèvent à l’horizon du futur. Pour ce faire, l’auteur relit également de grands titres de la dystopie anglo- saxonne. Il met ainsi en regard les œuvres choisies pour en faire ressortir les enjeux littéraires et philosophiques selon une perspective inédite qui renouvelle la compréhension des textes.

« Chez Arcan, Houellebecq et Volodine, c’est le passé qui prime en quelque sorte dans leurs intrigues, mais selon une spécificité d’intérêt, celle des transformations des années 1960-1970 et de leurs conséquences ultérieures. »

David Boucher détient un doctorat en littératures de langue française de l’Université de Montréal et a été chercheur postdoctoral à l’Université Harvard. Il œuvre notamment au sein de l’Institut international de sociocritique et enseigne le français, la littérature et le cinéma.