Marc Brosseau, Tableau de la géographie littéraire

La trajectoire de la géographie littéraire accompagne celle des multiples branches et courants de la géographie humaine. Longtemps marginal, le recours à la littérature est désormais une pratique courante en géographie. De la véracité de la description des paysages ruraux dans le roman réaliste à la forme de la ville dans le roman moderniste, en passant par l’imaginaire urbain dans la littérature de science-fiction ou le roman policier, de nombreux thèmes sont explorés au contact d’œuvres littéraires. Envisagée comme un tout, la masse des travaux publiés depuis bientôt cinquante ans est impressionnante, suffisamment riche et diversifiée pour qu’il ne soit pas abusif de parler d’une sous-discipline relativement autonome dont les développements procèdent de la mobilisation de cadres théoriques, de démarches méthodologiques ou encore de thématiques jusque-là peu étudiées. Ce livre reconstitue l’évolution de ce champ de recherche foisonnant et en identifie les orientations contemporaines les plus prometteuses. Il montre que la géographie littéraire constitue une forme de carrefour où s’entrecroisent, et parfois s’entrechoquent, conceptions de la discipline, enjeux méthodologiques, prérogatives critiques et traditions intellectuelles.

Sommaire

1 • Remerciements

2 • Introduction

Partie 1 • Développements

3 • Chapitre 1. Entre fait, expérience et idéologie : premières approches géographiques de la littérature

La valeur documentaire de la littérature

Thomas Hardy : géographe régionaliste

Gustave Flaubert : géographe de l’espace vécu

Hermann Hesse : une géographie existentielle

Honoré de Balzac : cartographe de la modernité

Jules Verne et la géographie française

L’expérience romanesque des lieuxJustice sociale et spatiale et littératureHistoire croisée de la littérature et de la géographieLa géographie littéraire à l’aube des tournants culturel et textuel

4• Chapitre 2. La « nouvelle » géographie culturelle : littérature, pouvoir, identité et différence

La nouvelle géographie culturelle et la médiation des « cultural studies »

Littérature populaire, racisme et nationalisme après la guerre civile américaine

Kerouac Sur la route : mobilité et résistance

Romans d’aventure juvéniles, entre empire et masculinité

Contre le binarisme : littérature postcoloniale, hybridité culturelle

Citoyenneté urbaine dans Les désirs de la ville

Géographie postcoloniale et littératureCitoyenneté urbaine et littérature

5 • Chapitre 3. Le tournant textuel et l’approche géographique de la littérature

Tournant textuel : la discursivité géographique La médiation de la théorie littéraire Du roman géographique aux romans-géographes

Problématiser la description

Manhattan Transfer : la ville en forme de texte

Écrire la ville multiculturelle : défis formels

De la textualité à la fictionnalité

Formes du roman et forme de la villeDes romans-géographes 2.0

Partie 2 • Ouvertures

6 • Chapitre 4. Littérature et imaginaire géographique

Géographies imaginaires : culture et littérature sous le signe de l’imaginaire conquérant Géographies imaginatives : imagination conquise et discours conquérant Imaginaires géographiques : sous le signe de la médiation

Bukowski et l’imaginaire des bas-fonds

Imaginaire littéraire et mémoire de la ville

Imaginaire cyberpunk et prospective urbaine

De l’imaginaire géographique aux géographies de l’imaginaire

7 • Chapitre 5. La spatialité des genres littéraires

Spatialités du polar

Le concept de chronotope

La trace de l’escargot : lecture chronotopique

Les lieux dans l’espace autobiographique de Bukowski

Autobiographie et géographie littéraire

La nouvelle : un genre a-géographique ? S’écrire en un lieu : sujet, lieu et récit dans l’autobiographie

8• Chapitre 6. La géographie « autour » du texte littéraire

Genre littéraire, spatialité et réception

Genre et lecteur implicite individuel

Genre et horizon d’attente collectif : la réception critique du Neveu d’Amérique

Pays perdu : de l’éloge paradoxal à la lecture offensée

Géographie du succès : This is what killed Dylan Thomas

L’événement textuel : Let the great world spin

La fabrique du texte littéraire

Le pouvoir prédicatif de la littérature

Le pouvoir performatif de la littérature : parcours littéraires et maisons d’écrivain

Les dimensions géographiques de la réception des textes littérairesLe roman comme « évènement »Littérature et production des lieux

9• Conclusion

10 • Bibliographie