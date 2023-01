Errances du sujet, dérives du roman : pour une approche comparée des innovations romanesques de 1890 à 1939 (U.C. Louvain, Belgique)

Première journée



8h45 – Accueil et inscriptions



9h00 – Introduction par Adrien Chiroux & Maxime Deblander (UCLouvain ; Belgique)



Séance I – D’une période à l’autre



9h30 – Marion Gonzalez (Université Jean Jaurès ; France) – « Fêlure du naturalisme : La Bête humaine ou l’invention du roman noir »



10h00 – Florence Schnebelen (Université polytechnique des Hauts-de-France ; France) – « Écrire l’égarement : Identité du héros et instabilité du récit dans Tonio Kröger de Thomas Mann »



10h30 – Questions-réponses





Séance II – Mondes urbains



11h30 – Marta Sábado Novau (UCLouvain ; Belgique) – « Une femme est suivie : variations modernistes du topos de la passante »



12h00 – Ruchi Mundeja (University of Delhi ; Inde) – « Indiscreet Journeys : Re-Routing Women’s Wandering Through the Work of Colonial Women Writers »



12h30 – Questions-réponses





Séance III – D’un modernisme à l’autre



14h30 – Aude Leblond (THALIM, Sorbonne Nouvelle ; France) – « Jules Romains ou comment déborder l'individu-personnage »



15h00 – Helga Mitterbauer (Université libre de Bruxelles ; Belgique) – « The End of Storytelling and of the Subject: The Novel of the Second Modernist Movement »



15h30 – Questions-réponses





Séance IV – Briser la représentation en période cubiste





17h00 – Bénédicte Vauthier (Universität Bern ; Suisse) – « Benjamin Jarnés (1888-1949), écrivain et nouveau biographe cubiste »



17h30 – Emilien Sermier (Université de Lausanne ; Suisse) – « De face et de profil : portraits simultanéistes (de Cocteau à Sarraute) »



18h00 – Questions-réponses



Deuxième journée



8h45 – Accueil et inscriptions



Séance V – En/quête de soi : tentatives et expérimentations





9h00 – Annalisa Lombardi (Università di Macerata ; Italie) – « “Ce que j’appelais moi” : sujet et mensonge chez Jouve »



9h30 – Franca Bruera (Università di Torino ; Italie) & Cathy Margaillan (Université de Nice-UCA ; France) – « Benedetta Cappa Marinetti : les romans expérimentaux comme quête d’identité narrative »



10h00 – Questions-réponses



Séance VI – Espoirs et menaces



11h00 – Bastien Mouchet (INSPÉ-Grenoble ; France) – « Accident et palingénésie dans Le Temps retrouvé de Marcel Proust »



11h30 – Angela Fratarolla (Nanyang Technological University ; Singapour) – « The Auditor Self in the Modernist Novel »



12h00 – Questions-réponses



Séance VII – Vers une nouvelle définition de l’humain



14h00 – Anna Rindfleish (King’s College London ; Royaume-Uni) – « Reenactment as Life Writing: Examples of Reconciling War Trauma in Shephen Graham's Memoir The Challenge of the Dead »



14h30 – Daniel Katz (University of Warwick ; Royaume-Uni) – « The Dead Die Hard : Samuel Beckett’s Posthumous Subject ».



15h00 – Question-réponse



Conclusion



16h00 – Conclusion par Hubert Roland (FNRS-UCLouvain ; Belgique)



16h30 – Remerciements et mot de clôture par Adrien Chiroux & Maxime Deblander (UCLouvain ; Belgique)







Evénement organisé avec le soutien de l'Institut des Civilisations Arts et Lettres (UCLouvain),

des centres de recherche ECR et CRI (UCLouvain),

et du FNRS.