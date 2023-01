Colloque "Mémoire(s) de cheval" (Chantilly)

« Mémoire(s) de cheval », Association Cheval & SHS

Château de Chantilly

7 mars 2023

Née de la volonté d’ouvrir un espace d’échanges et de découvertes autour du cheval, cette journée a pour objectif de rassembler doctorants et chercheurs autour de leurs réflexions théoriques et méthodologiques sur cet animal. L’événement fera alterner conférences et tables rondes sous l’emblématique dôme des grandes écuries du château de Chantilly, joignant la dimension culturelle, littéraire et historique à la dimension spatiale pour permettre à chacun d’alimenter sa réflexion grâce à des apports interdisciplinaires dans une perspective transversale. Nous souhaitons interroger lors de ces journées les relations entre le cheval et la (les) mémoire(s) dans des contextes chronologiques et géographiques variés. Muséification, patrimonialisation, souvenir voire oubli du cheval seront au cœur des réflexions scientifiques de la journée.

PROGRAMME

9h : Accueil des participants

9h15 : Introduction : Mathieu Deldicque, directeur du musée Condé, conservateur en chef du patrimoine : “Le projet renouvelé du musée (vivant) du Cheval de Chantilly”

9h30 : Conférence inaugurale : Clothilde Noé, présidente de l’Association Cheval & SHS 10h00 – 12h00 : Pratiques équestres oubliées, ressuscitées, traditionnelles

Amphithéâtre ou dôme : La construction d’identités par la mémoire du cheval dans l’histoire et l’espace.

Modératrice : Clothilde Noé (doctorante, Université de Tours, CITERES, EMAM)

Sophie Chevalier (Université de Picardie Jules Verne) : “Mémoires hippiques. Le cas de Durban et de sa province (Afrique du Sud)”

Thomas Brignon (Université de Toulouse Jean Jaurès) : “Le long oubli colonial du cheval guarani (Paraguay, XVIe-XVIIIe siècle)

Caroline Lachiche(INRAP) : “les chevaux de guerre, pour une approche archéozoologique, matérielle et commémorative” Dôme ou amphithéâtre : Préservation des races et pratiques actuelles. Modératrice : Vanina Deneux (IFCE/INRA)

Maurice Miara (doctorant, Institut National des Équidés de Travail) : “L’utilisation des équidés en agriculture”

Ariadna Nieto Espinet (Université de Lleida) : “La contribution du projet CENTAURO à la connaissance des sociétés du passé et pour la préservation des races d’équidés actuels”

Véronique Moulinié / Thierry Wendling (CNRS, Laboratoire Héritages UMR 9022) : “Les paris hippiques et les mémoires du cheval” 12h - 13h30 : Déjeuner

13h30 - 14h30 : Visite du musée du cheval de Chantilly (pour les conférenciers du colloque) 14h30 - 16h30. La mémoire du cheval dans l’art Dôme : Session Art, iconographie, architecture

Modératrice : Marie Mouterde (Musée du cheval de Chantilly)

Margaux Spruyt (Docteure en Histoire de l’art et Archéologie du Proche-Orient ancien UMR 8167 – Orient et Méditerranée), “Mémoires des pratiques équestres assyriennes : du relief à la reconstitution”

Karine McGrath (Chef du service des archives du château de Versailles, Château de Versailles) : “Le cheval, un sujet particulier pour le château de Versailles”

Caroline Ziolko (professeur en arts visuels) : “Le cheval : art contemporain, image plurielle et imaginaire partagé”

Amphithéâtre / hybride : Session Cheval et équitation dans la mémoire littéraire Modératrice : Diane de Camproger (Université de Caen)

Katherine Stratton (Université de St Andrews) : “L’œuvre de Ronsard”

Marie-Eugénie Kaufmant (en ligne) (Université de Caen, ERLIS) : “Mémoires de la légèreté équestre ibérique dans la littérature espagnole du Siècle d’or”

Anastasija Ropa (en ligne) (Université de Lettonie) : “ Deux manières de se souvenir du cheval dans la Chronique des temps passés” 16h30 : coffee break 16h45. Dôme : Patrimoines matériels et immatériels, conservation et patrimoine Modérateur : Jean-Pierre Digard (CNRS)

Maria-Anne Privat (Conservatrice en chef du patrimoine, musée national de la voiture, Château de Compiègne) : “Harnais d’apparat du XVIIIe siècle, restauration, mise en valeur, exposition, médiation”

Marie Mouterde (Musée du cheval du château de Chantilly) : “Les harnais Condé, du château aux Grandes écuries : la question de la patrimonialisation de l’équipement équestre au sein d’une collection Beaux-Arts”

Hélène Delalex (conservatrice du patrimoine Mobilier et objets d'art, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon), "La patrimonialisation et la muséification du cheval”

17h30. Dôme. Conclusion

• Jean-Pierre Digard (CNRS), “Retour sur un épisode méconnu de l’histoire du musée du Cheval de Chantilly et ses enseignements”.

18h fin du colloque

Une participation de 10 euros est demandée pour assister à la rencontre, ce qui correspond aux frais d'adhésion de l'association. Veuillez nous retourner la fiche d'inscription.