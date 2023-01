Pietro Verri, Méditations sur le bonheur

Les Méditations sur le bonheur (1763), dont le destin éditorial se mêle étroitement à celui des Délits et des peines de Cesare Beccaria (1764), inaugurent la carrière littéraire de Pietro Verri, philosophe, économiste et haut fonctionnaire du duché de Milan. Synthèse de sa formation intellectuelle nourrie de la philosophie politique et morale du XVIIIe siècle européen, de Locke à Helvétius, de Hutcheson à Rousseau, ces Méditations sont aussi un vivier d’idées et de thèmes qui vont forger l’identité de l’École de Milan, l’un des grands foyers italiens des Lumières.

Assignant la quête du bonheur comme objectif de la vie sociale, de la politique et de la législation, l’auteur expose les prémisses de sa pensée réformatrice et progressiste, qui traversa le siècle jusqu’aux lendemains de la Révolution. C’est l’avènement de l’économie politique comme science de la félicité publique, résumée en ces termes: « le plus grand bonheur possible partagé avec la plus grande égalité possible ».



Le texte, accompagné d’un ample dossier critique, est traduit, présenté et annoté par Pierre Musitelli, maître de conférences en littérature italienne à l’École normale supérieure (ENS PSL), membre de l’Institut des textes et manuscrits modernes et de l’Institut universitaire de France.