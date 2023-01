Michel Siggen, Robert Boyle: Biographie et anthologie philosophique

Robert Boyle (1627-1691) fut l’un des protagonistes anglais les plus importants de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Membre fondateur de la Royal Society, il devint l’un des savants les plus célèbres tout en proposant une réflexion théologique originale. Le regain d’intérêt actuel pour cet auteur résulte de plusieurs facteurs : le réseau de ses interlocuteurs et de ses amis, les enjeux scientifiques et sociaux qu’il a affrontés, la complexité et la richesse de sa réflexion philosophique, théologique et scientifique. Il faut encore ajouter les thèmes qu’il a abordés et qui sont redevenus des sujets importants pour notre époque : la valeur de la science et sa méthode, la notion de nature, la place de la téléologie dans l’étude des sciences naturelles. Un livre servant d’introduction à ce grand scientifique manquait au public francophone. C’est ce que cet ouvrage tente de faire en présentant la vie et l’œuvre de Robert Boyle ainsi que de larges extraits de ses œuvres majeures : L’Origine des Formes et des qualités (1666), l’Enquête libre sur la notion commune de nature (1686) et l’Enquête concernant les causes finales des choses naturelles (1688).