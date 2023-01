Simone Schwarz-Bart & Yann Plougastel, Nous n'avons pas vu passer les jours 

C’est l’histoire d’un couple rare. Celle de deux écrivains, l’une guadeloupéenne, l’autre juif, dont l’œuvre croisée témoigne de la souffrance de leurs peuples. Et celle de deux êtres éperdument soudés, qui, pendant cinquante-cinq ans, tous les soirs, se sont lu un poème d’amour de Pablo Neruda.

Il y a pourtant un mystère autour des Schwarz-Bart. Pourquoi, au milieu des années 1970, se sont-ils tus et enfermés dans leur maison de Guadeloupe ? Plus de dix ans après la disparition de son mari, Simone Schwarz-Bart donne sa vérité sur le parcours hors norme de ce couple passionné et singulier.

***

Seule ou avec André Schwarz-Bart, Simone Schwarz-Bart a publié plusieurs romans dont Pluie et vent sur Télumée Miracle et Ti-Jean l’Horizon, disponibles chez Points.

Yann Plougastel est journaliste au Monde. Il a coordonné trois dictionnaires chez Larousse et publié une biographie croisée de Hardy-Dutronc (Flammarion, 2004).