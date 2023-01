Paul Nizon, Le regard ramassé. Une anthologie de l’art moderne

Comme en préambule à son œuvre littéraire, Paul Nizon a écrit un certain nombre de critiques d’art. De Goya à Hodler en passant par Turner, de Picasso et Malevitch à Morandi, Rothko et Giacometti, en passant par Soutine et Miró, l’écrivain y dessine, comme en passant, sa propre existence avec l’art et en l’art.

Édition et postface de Pino Dietiker et Konrad Tobler ; traduit de l’allemand par Frédéric Joly

