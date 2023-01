Prix Prosper Mérimée 2023

PRIX MÉRIMÉE 2023

Prix bisannuel, le prix Mérimée sera remis en 2023. Il récompense une thèse portant tout ou partie sur le Second Empire, quelle que soit la discipline d’inscription (histoire, droit, littérature, histoire de l’art, science politique…). Il concernera cette année les thèses soutenues entre avril 2021 et avril 2023.

Il est doté de 1 000 euros par la Ville de Compiègne.

Pour concourir, les candidats doivent envoyer leur thèse avec le rapport du jury et un CV en version numérisée à ericmarc.anceau@gmail.com et un exemplaire papier à Éric Anceau, Faculté des Lettres de Sorbonne Université, 1 rue Victor Cousin, 75230 Paris cedex 5. La date-butoir pour l’envoi est fixée au vendredi 5 mai 2023.

Le jury pluridisciplinaire se réunira en juin prochain pour désigner l’heureux ou l’heureuse lauréat(e) et le prix sera remis en septembre suivant au palais impérial de Compiègne.



Rappel des précédent(e)s lauréat(e)s :



- 2007 : Matthieu Bréjon de Lavergnée, La Société Saint-Vincent-de-Paul sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire (Université Paris-Sorbonne, dir. J. O. Boudon, histoire), thèse publiée au Cerf



- 2009 : Juliette Glikman, L’Imaginaire impérial et la logique de l’histoire : étude sur les assises du régime impérial (Université de Paris-Sorbonne, dir. J. O. Boudon, histoire), thèse publiée chez Nouveau Monde



- 2011 : Yves Bruley, Le Quai d’Orsay sous le Second Empire (Université de Paris-Sorbonne, dir. G. H. Soutou, histoire), thèse publiée chez Pédone



- 2013 : Xavier Mauduit, Le Ministère du faste : la Maison du président et la Maison de l’empereur (1848-1870) (Université de Panthéon-Sorbonne, dir. C. Charle, histoire), thèse publiée chez Fayard



- 2015 : Fleur Bastin-Hélary, Le Roman viril. Fictions et dictions du féminin chez Zola, des Contes à Ninon à Justice (Université de Strasbourg, dir. E. Roy-Reverzy, littérature), thèse publiée chez H. Champion et Shabahang Kowsar, L’Art de paraître dans le portrait photographique sous le Second Empire (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, dir. P. K. Edwards et A. Louis, littérature comparée)



- 2017 : Lyne Penet Théophile Silvestre (1823-1876), critique d’art (Université Panthéon- Sorbonne, dir. B. Tillier, histoire)



- 2019 : Arthur Hérisson, Les catholiques français face à l’unification italienne (1856-1871) (Université Panthéon-Sorbonne et EPHE, dir. Philippe Boutry et Gilles Pécout, histoire)



- 2021: Manuela Mohr, Le fantastique à la frontière des cultures. Formes populaires et élaboration des sciences de la vie psychique dans la littérature fantastique du Second Empire (Université Montpellier 3-Paul Valéry et Université de Stuttgart, dir. Corinne Perrin-Saminadayar et Béatrice Nickel, littérature française) et Jean-Romain Ferrand-Hus, La diplomatie du Second Empire, vecteur d’influence et de réforme des systèmes politiques et juridiques étrangers (Université Rennes I, dir. Anthony Mergey, histoire du droit)