Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours (Rouen)

Désirés, désirants, indésirables : corps et âges des femmes en littérature du Moyen Âge à nos jours

Colloque international organisé par



l’Université de Rouen Normandie et le CÉRÉdI



27-28 janvier 2023



avec le soutien du CRP 19 et du CERILAC

Comité scientifique :

Martine Boyer-Weinmann, Ariane Ferry, Judith Leblanc, Andrea Oberhuber, Sandra Provini, Éléonore Reverzy, Michèle Rosellini.

Comité d’organisation :

Camille Brouzes, Eva Le Saux, Lola Marcault, Anne-Claire Marpeau, Lucie Nizard, Charles Plet, Stéphane Pouyaud.

Vendredi 27 janvier



Salle du Conseil de l’UFR Lettres et Sciences Humaines (3e étage, bâtiment A)



09h15 : Conférence de Martine Boyer-Weinmann (Université Lumière-Lyon 2)



Session 1 : Désirs et sexualités au prisme de l’âge



10h20-12h00



Présidence : Ariane Ferry (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)



10h20-10h40 : Cassandre Martigny (Sorbonne Université, CRLC) : « Dire l’indicible. Reconfigurations du scandaleux désir de Jocaste pour la jeunesse, dans Le Chevalier errant de Legrand (1726), Œdipe de Voltaire (1718), Yocasta de Mariana Percovich (2003) et Jocaste Reine de Nancy Huston (2009) ».



10h40-11h00 : Alice de Charentenay (Paris I – Panthéon Sorbonne, CERCLL Amiens), « Médecine positiviste, soumission sexuelle et plumeaux : Zola et le patriarcat républicain ».



11h00-11h20 : Léonore Brassard (Paris VIII, LEGS) : « La fille et la vieille fille : hygiène de la prostitution chez Marguerite Duras et Nelly Arcan ».



11h20-11h40 : Nina Roussel (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI) : « “L’âge de détruire” : violence féminine et subversion des représentations de la jeune fille et de la femme vieillissante dans L’Amante anglaise de Marguerite Duras et Rouge dents de Pauline Peyrade ».



Session 2 : Regards portés sur les corps vieillissants des femmes et des mères



14h00-15h30



Présidence : Martine Boyer-Weinmann (Université Lumière-Lyon 2)



14h00-14h20 : Éléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle, CRP19) : « Retour d’âge, retour de flamme. Lecture de La Conquête de Plassans ».



14h20-14h40 : Savannah Kocevar (Université de Lorraine, CREM) : « Du corps au corpus : un fil initiatique d’encre et de sang dans le cycle indochinois de Marguerite Duras ».



14h40-15h00 : Pascale Millot (Université de Montréal) : « Entre identification et dégoût : l’accueil du corps vieux de la mère chez Beauvoir, Calle et Cixous ».



Session 3 : Stéréotypes, normes esthétiques, poids des mots : le corps des femmes à l’épreuve de la contrainte



16h00-17h30



Présidence : Stéphane Pouyaud (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)



16h00-16h20 : Anne Ibos-Augé (CNRS – Sorbonne Université, IReMus) : « “Blanchete comme flor de lis”, femmes et jeunes filles en polyphonie : le discours poético-musical du stéréotype à l’invention ».



16h20-16h40 : Tara Cruzol (Université de Toulouse Jean Jaurès, FRAMESPA) : « Représenter la femme en sculpture au XVIIIe siècle, à condition qu’elle soit jeune, sans quoi “le ciseau devrait nous épargner la vue d’une telle décadence de la nature” ».



16h40-17h00 : Ariane Ferry (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI) : « De l’indésirable à la désirante ou comment sortir de la malédiction du “naître fille” (Fille de Camille Laurens) ».



Samedi 28 janvier



Salle du Conseil de l’UFR Sciences Humaines et Sociales



Session 4 : La figure de la vieille femme du Moyen Âge à l’âge classique



9h30-10h45



Présidence : Camille Brouzes (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI)



9h30-9h50 : Marielle Lavenus (Université de Lille / IHRiS) : « Sorcière, entremetteuse, maquerelle et concubine : représentations de la vieille servante dans l’Histoire de Gérard de Nevers ».



9h50-10h10 : Louise Dehondt (ANR ALEA) : « Quand serez-vous bien vieille ? Dramatisations du vieillissement et destins féminins dans la poésie française de la Renaissance ».



10h10-10h30 : Clémence Aznavour (Université Rennes 2) : « Jouir et profiter de la société respectable de Mme de Rosemonde ».



Session 5 : Devenir femme au XIXe siècle



11h00-11h40



Présidence : Éléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle, CRP19)



11h00-11h20 : Véronique Samson (Collège du Vieux Montréal – Université Concordia) : « La femme de trente ans au XIXe siècle ».



11h20-11h40 : Céline Duverne (Université Reims-Champagne Ardenne, CRIMEL / IHRM) : « Devenir épouse et mère : représentations de la jeune fille dans le roman balzacien ».



13h30 : Lecture par des étudiantes de Licence de l’Université de Rouen Normandie



14h30 : Clôture du colloque.