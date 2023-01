Maylis de Kerangal, Un archipel. Fiction, récits, essais

« J’ai choisi d’intituler ce volume Un archipel car il m’a semblé [...] que ces textes distincts, disparates, cré[e]nt exactement un archipel : ils agencent une forme ; ils font apparaître une unité. Or, c’est précisément cette notion de composition qui m’intéresse, et l’idée qu’une écriture singulière puisse être rendue sensible dans ce choix d’écrits ponctuant quinze années d’écriture et de publication. » Maylis de Kerangal

* * *

« Rouge », une longue fiction inédite, ouvre ce volume qui offre aussi vingt-deux textes, des récits et des essais de longueur variable, parus entre 2007 et 2022 en une vingtaine de lieux différents. Ensemble, ils composent un paysage unique et multiple au sein duquel la lecture emboîte allègrement le pas au récit tandis que l’attention portée à une texture, une voix, une image nous place, dans une langue vive et somptueuse, au coeur d’une recherche en mouvement constant, curieuse de tout. La prose de Maylis de Kerangal trouve, dans la brièveté, une densité et une force remarquables dont le lecteur ne peut qu’être frappé.

