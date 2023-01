Circulez, il n’y a rien à voir ! En tout cas plus sur Facebook où L’Origine du monde de Courbet a fait l’objet d’une censure et même d’une plainte. Pourtant le tableau voit passer plus de 3 millions de regards curieux par an. Loin d’être anecdotique, l’épisode invite à remettre la question de l’obscène au centre du débat à l’heure où les nouvelles technologies rebattent les cartes de la censure ou du voyeurisme, redéfinissant de nouveaux codes et de nouveaux usages. À l'initiative de Peter Frei et Nelly Labère, le volume L’obscène, mode d’emploi invite chercheurs et essayistes à questionner cette notion notoirement floue dans ses définitions (qu’elles soient esthétiques, juridiques ou politiques) mais sert pourtant de cadre à la législation. Ces Considérations intempestives à l’usage du contemporain montrent combien l’obscénité se donne à penser comme geste plutôt que comme concept et combien elle s’inscrit dans l’histoire (de la réception mais aussi de ses supports et médias). Qu’en est-il alors aujourd’hui des gestes obscènes à un moment où les nouveaux (im)possibles de la révolution numérique s’expérimentent, se négocient encore ? Quel avenir pour nos libertés de création, de réception et d’expérimentation ?