Abbé Prévost, Contes singuliers tirés du Pour et Contre (éd. Jean Sgard)

Abbé Prévost

Contes singuliers tirés du Pour et Contre

Edition de Jean Sgard

Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2023

Dans la revue qu’il a créée à son retour d’Angleterre, Le Pour et Contre, l’abbé Prévost n’a cessé de faire connaître la terre de liberté et de progrès qu’il avait découverte durant son séjour de trois ans outre-Manche. On a réuni ici les 70 récits qui portaient le mieux la marque du journaliste original et du grand romancier.

Table des matières