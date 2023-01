Florence Fix, Yohann Deguin (éd.), Corneille de circonstance. L'auteur, personnage de théâtre

Pierre Corneille (1606-1684), dramaturge du « Grand Siècle », auteur du Cid, poète rouennais peu enclin à la vie de cour parisienne fut, de son vivant déjà, l'objet d'anecdotes. Ses personnages contribuent notamment à façonner le portrait de l’homme de lettres, dans un effet constant de spécularité. Aux côtés de Molière, homme et écrivain du rire, et de Racine, homme et écrivain de la passion, Corneille homme et écrivain du miroir, incarne à tour de rôle la loyauté, la vertu et la dignité.

L’histoire littéraire construit donc un Corneille-personnage qui vient parachever le portrait de l’écrivain. Aussi les légendes de la querelle littéraire, de l’aimable père de famille rouennais à l’écart de l’agitation courtisane ou de l’inégalé versificateur n’ont-elles rien à envier à celle du Cid.

Or au XVIIIe et au XIXe siècles, le phénomène prend de l’ampleur : des commémorations et des célébrations impliquant non seulement la représentation de pièces de Corneille mais aussi des pièces de circonstance ont Corneille pour personnage. Montrant le père, l’époux, le frère et le dramaturge à sa table de travail, elles invitent au spectacle d’un double devenir Corneille. Avec en point d’orgue deux questions qui président à la réalisation d’un tel spectacle : comment un juriste provincial est-il devenu un grand auteur, comment l’histoire littéraire a-t-elle fabriqué sa mythologie ?

SOMMAIRE

Contextes

Préface

Textes

Michel de Cubières-Palmézeaux, La Centenaire de Corneille, Le Triomphe du Génie (1784)

Michel de Cubières-Palmézeaux, La Centenaire de Corneille ou Le Génie vengé (1784)

Louis-Benoît Picard, La fête de Corneille (1800)

André Grétry, Une Matinée des deux Corneille (1800)

Brulebeuf-Letournan, Racine chez Corneille ou La Lecture de Psyché (1825)

Lucien-Élie et Lemaire aîné, Corneille et ses amis (1842)

Émile Coquatrix, La jeunesse de Corneille (1844)

De la Boullaye et Cormon, Corneille et Rotrou (1845)

Henri de Bornier, La Muse de Corneille, À-propos

Albert Lambert, Une collaboration (1888)

Alexis Martin, Les débuts de Corneille (1888)

Lucien Augé de Lassus, Le Vieux Corneille

Emma Angot, Le Mariage de Corneille (1911)

Études critiques

Liliane Picciola, « Le Ménage des deux Corneille » de Ducis : un guide de maison d'écrivain sous forme d'épître

Bénédicte Louvat, De La Maison de Molière à La Maison de Corneille : cadres de composition et dramaturgies de la pièce-hommage au dramaturge classique

Myriam Dufour-Maître, Corneille avant Corneille. Quelques réflexions sur le moyen-métrage de Jean-Claude Guézennec, Moi, Pierre C., élève du Collège de Bourbon (2000)

Liste des pièces

Présentation des auteurs