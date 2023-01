George Eliot, Silas Marner. Le tisserand de Raveloe

Trad. de l'anglais par Pierre Leyris et révisé par Alain Jumeau.

Édition d'Alain Jumeau.

Préface de Marie Darrieussecq



Nouvelle édition

Depuis l’installation du tisserand Silas Marner dans la campagne anglaise, près du village de Raveloe, les langues vont bon train. Cet homme solitaire, venu de la ville, au regard étrange, aux transes soudaines, et qui passe ses journées devant un métier à tisser, suscite à la fois méfiance et fascination.

Chaque soir, Silas Marner s’enferme et contemple avec ravissement le fruit de son travail, des pièces d’or et d’argent. Jusqu’au jour où ce beau trésor se volatilise et où Silas découvre, près de son feu, une fillette aux cheveux d’or…

Tout en portant un regard très réaliste sur l’Angleterre rurale du XIXesiècle qui inspira les débuts de son œuvre, George Eliot, dans ce roman de 1861, écrit un véritable conte moral, où l’on voit un homme cheminer vers sa renaissance spirituelle.

