Max & Lily

L’inspecteur Max, gueule cassée alcoolique à la gâchette facile, exaspéré par les braquages incessants, entend user de méthodes peu orthodoxes pour endiguer la vague de violence qui s’abat sur le Paris des années 1960… À l’origine du film culte de Claude Sautet, avec Michel Piccoli et Romy Schneider, le roman Max et les Ferrailleurs de Claude Néron paru chez Grasset en 1968 est l’une des plus belles réussites du polar à la française. S’il y a du Audiard dans cette œuvre aux dialogues drôles et pittoresques, il y a aussi un peu de ce Nouveau Roman, en train de prendre son essor dans les années 60. L’intrigue de ce roman à suspense est particulièrement originale. Il ne s’agit pas d’arrêter des assassins ou d’élucider un meurtre, mais au contraire de susciter le crime. Comme un marionnettiste, « Max le Fou » manipule une bande de voleurs de cuivre sans envergure pour les pousser au hold-up, afin de pouvoir les arrêter triomphalement au jour et à l’heure dite, en flagrant délit. Fabula vous invite à lire un extrait… et à revoir un séquence du film inoubliable de Claude Sautet…

Signalons la publication à La Martinière sous la signature de J.-P. Lavoignant, S. Biasini et Y. Sautet de Romy Schneider et Claude Sautet. Un coup de foudre créatif : cinquante ans après la sortie de César et Rosalie, et quarante ans après la disparition de Romy Schneider, son aura et l’affection que lui voue le public demeurent intactes, tout comme le regard de Claude Sautet, d’une justesse émouvante. L'ouvrage est consacré à l’incroyable tandem actrice-cinéaste et aux cinq films culte qu’ils ont faits ensemble entre 1970 et 1978 : Les Choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, Mado et Une histoire simple. Fabula vous propose d'en découvrir un extrait…

—

Illustr.: Michel Piccoli et Romy Schneider à la première du film "Max et les ferrailleurs", aur restaurant "Maxim's" à Paris en 1971.