Le procès de Rastapopoulos

Parmi d’autres grands forbans insaisissables et endurcis dans le mal comme le crépusculaire colonel Olrik (Blake et Mortimer), l’aventurier sans scrupule Axel Borg (Jacques Lefranc) ou encore le scientifique et dictateur mégalomanes Zorglub (Spirou et Fantasio), le bandit cosmopolite Roberto Rastapopoulos reste l’un des personnages les plus célèbres de la bande dessinée francobelge. Ennemi mortel du reporter sans plume Tintin, ajoutant l’impunité à la récidive, rocambolesque fugitif, l’aventurier Roberto Rastapopoulos avait jusqu'ici toujours échappé au glaive de la justice. Il a pourtant été jugé par contumace le 20 septembre 2021 devant le tribunal de Poitiers. Important pour l’histoire de la justice pénale, s’ajoutant à d’autres "affaires célèbres", Le procès de Roberto Rastapopoulo publié par Frédéric Chauvaud et Michel Porret donne accès à l’intégralité de ce procès hors norme, qui attendait depuis longtemps son heure et son dénouement.