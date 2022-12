Sur Les Pleurs

Quand Franz Liszt, de passage à Lyon en avril 1836, rend à Marceline Desbordes-Valmore une visite devenue rituelle chez les artistes, il écrit à Marie d’Agoult qu’elle est "la femme de ses œuvres, un pleur vivant, causant et marchant". Voilà donc la "pauvre plaintive" comme sortie tout droit de son recueil Les Pleurs, faisant corps avec ses poèmes, au point d’incarner personnellement sa poétique. Avec les actes de la journée d'étude tenue en Sorbonne le 1er décembre 2022, les Colloques en ligne de Fabula invitent à aller à sa rencontre, dans l’approfondissement certes d’un corpus d’agrégation, mais encore, à la faveur de ce programme, dans l’écoute d’une poète capable d’inventer une voix écrite "tout bas" ; sa parole toujours adressée se tend entre élégie et chanson, entre cri et silence, puisant dans les ressources réparatrices de la pitié et de l’empathie pour tisser ensemble amour fou, prière, passé, présent, révolte et pédagogie au cœur du siècle.

Illustr.: Portrait de Marceline Desbordes-Valmore, par Michel Martin Drolling.