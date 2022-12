André Gide aux calendes suisses

En 1943, Richard Heyd devient directeur éditorial des éditions neuchâteloises Ides et Calendes, fondées deux ans plus tôt par Fred Uhler dans le but de défendre les lettres françaises, alors malmenées. Bibliophile, Richard Heyd est un grand admirateur d’André Gide, qui lui confie l’édition d’un premier texte en 1945, Jeunesse, puis d’autres inédits, comme Éloges et Rencontres. Surtout, Ides et Calendes demeure l’éditeur de la monumentale publication du Théâtre complet (en huit volumes) de Gide, et plus encore, à titre posthume, d’Et nunc manet in te (1951), confession sans concession de sa relation avec son épouse Madeleine et hommage littéraire authentique. Les éditions Gallimard rendent hommage à cette amitié entre l'écrivain français et son éditeur suisse, en publiant leur correspondance sous le titre André Gide et son éditeur suisse. Correspondance avec Richard Heyd (1930-1950).

Illustr.: Gide en Suisse en 1947, photo de R. Heydtirée de l'Album de famille, de J.P. Prévost.