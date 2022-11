G. Berthomieu, F. Leca-Mercier et F. Rullier-Theuret (dir.), Jean Echenoz, la fiction, la langue

La triple ambition du colloque dont ce volume constitue les Actes était de proposer une lecture linguistique et stylistique des romans d’Echenoz, de dégager les marques propres à une façon Echenoz parmi les romanciers qui à la fin du XXesiècle ont promu un retour au narratif et renoué avec la fiction au lieu d’en seulement déconstruire la langue, d’interroger l’évolution et la secrète unité d’une œuvre qui, contre toute attente, a renouvelé le genre de la biofiction ou du roman de guerre, apparemment bien loin des parodies du roman policier, d’espionnage, ou d’aventure qui ont fait d’emblée le succès de l’auteur, mais ne suffisent plus désormais à définir une complexe identité littéraire.

Gérard Berthomieu est Maître de conférences honoraire en langue et littérature françaises de Sorbonne-Université. Il est l’auteur d’une thèse sur les figures d’analogie dans l’œuvre de Giono, plus particulièrement dans Le Chant du monde. Ses recherches portent sur le style des auteurs français des XXe et XXIe siècles, et plus particulièrement sur les faits de sémantique grammaticale et lexicale en langue littéraire.

Florence Leca-Mercier est Maître de conférences en langue et littérature françaises de Sorbonne-Université. Titulaire d’un doctorat de stylistique sur la question générique dans les récits de Jean Genet, elle a depuis spécialisé ses recherches sur les phénomènes d’humour et d’ironie dans la fiction contemporaine, en particulier dans les romans de Jean Echenoz, auxquels elle a consacré plusieurs articles.

Françoise Rullier-Theuret était Maître de conférences honoraire en langue et littérature françaises de Sorbonne-Université. Elle était titulaire d’un doctorat consacré à l’étude stylistique des jeux de mots. Ses recherches ont essentiellement porté sur le roman des XXe et XXIe siècles, plus précisément sur l’esthétique de la fiction dans la littérature populaire. Elle a notamment consacré plusieurs livres à l’œuvre de San Antonio. Elle a elle-même publié deux romans.