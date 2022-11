Sénèque, Tragédies complètes

Tragédies complètes.

Œdipe, Les Phéniciennes, Hercule furieux, Hercule sur l’Oeta, Médée, Phèdre, Thyeste, Les Troyennes, Agamemnon

Édition et trad. du latin par Blandine Le Callet



Philosophe stoïcien auteur de nombreux traités, proche de l’empereur Néron – dont il fut le mentor avant de connaître la disgrâce et d’être poussé au suicide –, Sénèque est aussi un extraordinaire auteur de tragédies. Ses pièces, d’une exceptionnelle noirceur, sont une « galerie des horreurs » réunissant les pires transgressions : infanticide, parricide, matricide, zoophilie, inceste, sacrifices humains, démembrement, énucléation, cannibalisme...

En choisissant d’évoquer crûment ces atrocités, Sénèque s’interroge en stoïcien sur les conditions de leur surgissement : comment en vient-on à commettre de tels crimes ?

Tout en affirmant l’entière responsabilité de l’individu dans ses actes, Sénèque dresse un portrait sans concession d’une société héroïque foncièrement corruptrice, peuplée de faux héros prisonniers de leurs passions, incapables d’affronter la contradiction ou l’injustice sans sombrer dans la violence.

Dénonçant les rois-tyrans et les puissants dont l’avidité et l’orgueil ravagent le monde, les tragédies de Sénèque font l’éloge des humbles, des adeptes discrets d’une sobriété heureuse. Par-delà leur noirceur, elles offrent à nos regards un horizon salvateur.

Avec un dictionnaire mythologique (personnages et lieux).