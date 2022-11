Françoise Sagan, Le miroir égaré (rééd.)

Elle est belle et sage, on lui prête pourtant toutes les folies. Il est impulsif et fantasque, sa réputation est pourtant celle d’un homme calme et patient.

Sybil et François forment un couple en vue dans le milieu du théâtre parisien. Il y a dix ans, ils se sont juré fidélité. Lorsqu’ils croisent le chemin de Mouna Vogel, riche propriétaire du théâtre de l’Opéra, les étoiles s’alignent. Mouna, qui a hérité de la fortune de son défunt mari, pourrait financer la pièce traduite par Sybil et qu’ils rêvent de monter ensemble depuis des mois.

Et si, pour cela, François doit répondre à quelques avances de la veuve, pourquoi pas ? Les deux amants sont sûrs de leur amour.

La trahison anéantira pourtant tout sur son passage.

Dans Le Miroir égaré, Françoise Sagan, au sommet de son art, décortique avec minutie la destruction d’un couple et l’anéantissement du sentiment amoureux dans un roman sublime et cruel.

Lire un extrait…