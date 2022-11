Marie-Madeleine Hachard et Chantal Théry (dir.), Une Rouennaise à La Nouvelle-Orléans au XVIIIe siècle. Relation du voyage des Ursulines (1726-1728)

Jeune Rouennaise de 22 ans entrée comme novice chez les ursulines de Rouen, Marie-Madeleine Hachard fait partie des premières femmes missionnaires en Louisiane. Elle raconte leur voyage, en France, en 1726, ainsi que leur traversée transatlantique vers La Nouvelle-Orléans, en 1727. À travers ses lettres et l’histoire exceptionnelle de femmes voyageuses, c’est aussi une partie de la colonisation française de l’Amérique que l’on redécouvre.



En 1727, Marie-Madeleine Hachard, jeune ursuline de Rouen, quitte la France avec des consœurs, appelées par le roi et la Compagnie des Indes à fonder un hôpital et une école à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où tout est à bâtir. Ses lettres relatent son voyage en France, la longue et périlleuse traversée de l’Atlantique, la pénible remontée du mythique delta du Mississippi et les débuts de l’établissement des ursulines. Son sens de l’observation, son indéniable courage, sa franchise et son humour donnent à sa relation de voyage et de séjour une touche inusitée. Dans l’Amérique coloniale du XVIIIe siècle, ces femmes missionnaires sont confrontées aux enjeux politiques, religieux, sociaux et économiques de leur époque. Elles se démarquent de leurs confrères par leur liberté d’esprit et d’entreprise. Leur apport mérite d’être mieux connu. Cette édition éclaire aussi les relations entre la France, le Canada et la Louisiane, et les expéditions de Cavelier de La Salle autour du Mississippi.



Marie-Madeleine Hachard, sœur de Saint-Stanislas, née en 1704 à Rouen, part en 1727 comme missionnaire ursuline en Louisiane. Elle enseigne à La Nouvelle-Orléans jusqu’à son décès en 1760. Sa correspondance avec son père, procureur à la Cour des comptes, a été publiée en 1728.



Chantal Théry, professeure titulaire à l’Université Laval, a enseigné les littératures française et québécoise dans une perspective féministe. Essayiste, elle a publié De plume et d’audace. Femmes de la Nouvelle-France (Triptyque / Cerf) en 2006, et un livre en hommage, Jeanne Lapointe. Artisane de la Révolution tranquille (Triptyque) en 2013.