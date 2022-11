Anthologie noire, éd. Nancy Cunard, trad. Geneviève Chevallier

La parution en 1934 de la Negro Anthology marque un moment clé dans l’histoire de la conscience noire et de la lutte contre le racisme, aux États-Unis et au-delà.

L’intuition singulière de Nancy Cunard, éditrice militante, poète et égérie des surréalistes, fut de documenter les violences infligées aux Noirs tout en célébrant d’un même geste les cultures héritées d’Afrique à travers le monde. Pour ce faire, ce livre sans équivalent multiplie les types de sources (iconographie, archives, articles de presse, témoignages, extraits d’ouvrages, photographies, discours politiques, tracts, poèmes ou encore chansons), les points de vue (Amérique, Afrique, Europe) et les contributeurs (historiens, anthropologues, militants, artistes, poètes…).

Si, comme l’écrit Cunard en ouverture, il « fallait écrire ce livre […] pour garder la trace des luttes et des accomplissements des peuples noirs, de leurs persécutions et de leurs révoltes contre ces persécutions », il fallait aujourd’hui en proposer la première traduction en langue française. Grâce à l’engagement et à la détermination de Geneviève Chevallier, le lectorat francophone peut enfin, près d’un siècle plus tard, découvrir ce monument kaléidoscopique qui rend compte de la modernité noire.