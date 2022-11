Laurence Corbel (dir.), Écritures en acte ; réflexivité, critique et fiction artistiques (XXe-XXIe siècles)

Cet ouvrage collectif offre une analyse de productions discursives d'acteurs de la scène artistique contemporaine des années 1960 jusqu'à aujourd'hui.

À travers des formes variées - dactylopoèmes, essais, montages textuels, tracts, récits autorisés en forme de chroniques ou d'archives) - ils mettent l'accent sur la dimension processuelle et la plasticité de l'écriture. Prolongement et parfois supplément des oeuvres, ces textes, aux régimes discursifs divers, développent une approche réflexive et critique de l'écriture où la fiction tient une place de choix. Le discours devient ainsi un espace d'expérimentation, un terrain de jeu où se développe un rapport dialectique entre le travail artistique et les contextes sociaux et politiques de sa production.