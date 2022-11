Carine Capone, Aux frontières du langage, l'évènement. Marguerite Duras, Claude Simon, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier

Comment un évènement qui fait basculer nos vies bouscule-t-il la langue ? Comment parler de guerres, d'attentats, de catastrophes naturelles ou d'autres épisodes collectifs traumatiques sans repousser les frontières du langage ? Le présent ouvrage interroge un phénomène littéraire qui s'origine dans le XXe siècle et trouve ses prolongements à l’ère contemporaine : la manière dont l’évènement percute la langue qui s’en empare, jouant avec la faille, l’indicible et le tabou. L’étude menée à travers quatre auteurs emblématiques que sont Marguerite Duras, Claude Simon, Laurent Mauvignier et Emmanuel Carrère s’étend à un corpus plus large d’écrivains qui confrontent la langue à ses limites, et, chemin faisant, contribuent à une esthétique de l’évènement.

Introduction — Aux frontières du langage, l'évènement

Renaissance de l'évènement ?

Aux frontières du langage

Marguerite Duras et Claude Simon pionniers d’une réflexion sur l’évènement ?

Laurent Mauvignier, Emmanuel Carrère : faire face à l’évènement à l’époque contemporaine

Quand la langue se déglangue

Chapitre 1 — Les années 60, creuset d’une réflexion sur l’évènement – en littérature ?

Émergence d’une notion complexe en sciences humaines

Petite fabrique discursive de l’évènement

L’évènement au prisme du sujet

La rupture évènementielle

Évènement et littérature : du tabou textuel au stimulant critique

Une « notion périmée » pour la fiction des années 60 ?

Paul Ricoeur et la mise en intrigue de l’évènement dans les années 80

Les années 2000 : considérer l’évènement

Interroger l’évènement : Duras, Hiroshima mon amour ; Claude Simon, La Route des Flandres

Marguerite Duras : « je n’ai jamais écrit sur la guerre »

Claude Simon et la transposition de l’expérience de guerre

Vers une restitution de l’évènement : Duras, La Douleur, Simon, L’Acacia

De la déportation de Robert L. à La Douleur d’une communauté

La figure du cavalier au sabre, du fantôme à l’allégorie de la débâcle ?

Chapitre 2 — Quand évènement rime avec achoppement

L’évènement aux limites du langage

Des personnages confrontés à l’indicible

Illégitimité des Belles-lettres

Le livre malmené

Trouver une autre langue

Stratégies romanesques

Stratégies par contournement

Stratégie par substitution

Stratégie par évidement

Chapitre 3 — Imaginaires de la faille

Le temps brisé de l’évènement

Flottements temporels : Simon, Duras, Mauvignier

La date, un faux repère : Simon, Duras, Carrère

Des récits sans queue ni tête ?

Géographies de l’évènement

Des espaces imaginaires ?

Un lieu emblématique : le fossé : Simon, Duras, Mauvignier

La vague : D’autres vies que la mienne



Personnages fissurés

L’évènement : arme de tir, arme de poing

Des fantômes

Chapitre 4 — De la fracture à la fabrique de liens

Failles énonciatives

Les voix déstabilisées de Duras et Simon

Dissémination des voix, Laurent Mauvignier

L’évènement, une question de points de vue ?

L’évènement en mode mineur : Duras

L’évènement polémique : Mauvignier

L’évènement à la croisée des documents : Carrère

Porter la mémoire de l’évènement

Le corps support de l’évènement : Duras, La Douleur

L’empathie comme mode d’appropriation : Carrère

Une mémoire traversée par d’autres : Claude Simon, L’Acacia

Combler une rupture générationnelle : Mauvignier