Pona Francesco, Cardiomorphoseos sive ex corde desumpta emblemata sacra, texte traduit, annoté et préfacé par Ilaria Gallinaro

Le Cardiomorphoseos par Francesco Pona est une recueil de cent et une gravures qui ont comme thème dominant le coeur, chacune avec une devise et un commentaire moral en latin. Le texte n'a pas été imprimé depuis 1645 et il n'a jamais été traduit. La traduction, équipéé d'un commentaire très détaillé, par Ilaria Gallinaro, propose un livre qui constitue un point essentiel dans l'histoire du coeur et de sa symbologie.

Avec une methode typiquement baroque Pona, à travers la métaphore, atteint la concentration de toutes les formes du monde dans l'unique forme possible en face de Dieu : notre cœur - comme l'écrira peu après Pascal. Il s'agit d'années culturellement décisives: en 1628 Harvey découvre et montre avec une méthode expérimentale la circulation du sang, en donnant à cet organe une fonction purement mécanique, tandis qu'en 1649, dans les Passions de l'âme, Descartes deplace du coeur au cerveau le lieu des sensations.

Publié en 1645, le Cardiomorphoseos apparaît comme une récapitulation d'un patrimoine symbolique et métaphorique: forme privilegiée et synthèse de la civilisation, de la science et de la pitié du XVII siècle.