Sophocle, Tragédies complètes, vol. 2 : Électre, Philoctète et Œdipe à Colone

Traduit par Irène Bonnaud

Ce second volume du théâtre complet de Sophocle présente les trois dernières pièces du dramaturge grec : Électre, Philoctète et Œdipe à Colone, dans une nouvelle traduction d’Irène Bonnaud.

Dans sa traduction, Irène Bonnaud est soucieuse de rendre la variété de la langue sophocléenne qui joue en virtuose des alternances de rythme et des écarts de tonalités. Elle met en valeur l’humour de Sophocle, peu relevé par les commentateurs, qui brille dans l’irruption sur scène de personnages populaires, souvent porteurs de mauvaises nouvelles et très inquiets de ce qu’il va leur arriver. Leur bon sens plébéien, leur poltronnerie est d’un comique irrésistible, et côtoie avec une facilité déconcertante les échanges les plus dramatiques, les réflexions philosophiques les plus profondes.

Pour Irène Bonnaud, il est nécessaire que la traduction théâtrale « soit renouvelée constamment, parce qu’elle est liée à l’oralité, à la langue telle qu’on la parle. Il ne s’agit pas d’adaptation ou d’actualisation, mais simplement de ne pas conserver une strate temporelle intermédiaire, un état de la langue française qui fait écran entre Sophocle et nous. Autant qu’il est possible, il faut nous laisser seuls avec les Grecs, en tête-à-tête ».

Redécouvrir Sophocle c’est aussi, outre l’efficacité dramatique admirable dans sa profondeur philosophique, entendre une œuvre qui permet d’appréhender la tension féconde, vive, sans cesse renouvelée entre art et politique.

Lire les premières pages…

—

Le premier volume contient : Aïax, Antigone, La Mort d'Héraklès (Les Trachiniennes) et Œdipe roi.