A. de Musset, Gamiani ou deux nuits d'excès (éd. M. Camus)

Petit bijou policé et néanmoins pervers, qui n'est pas sans rappeler certains textes du XVIIIe siècle, Gamiani ou Deux nuits d'excès est un chef-d'œuvre de la prose érotique qui ravit par la crudité de la langue et la délicatesse de la plume. Les déréglements des sens d'Alfred de Musset, sa vie de débauches, son personnage donjuanesque, son esprit aristocratique, le saphisme de George Sand, la mort dramatique et de la Malibran ont pu lui inspirer l'histoire pornographique et mortifère de la comtesse Gamiani. Moins violent et plus sentimental que certaines œuvres de Sade, ce texte de Musset atteint néanmoins des paroxysmes d'érotisme.