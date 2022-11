Rainer Maria Rilke, Sa vie est passée dans la vôtre (éd. et trad. M. Venaille)

Lettres sur le deuil

Préface, notes et traduction par Micha Venaille

Des lettres de condoléances ? Ce qui change tout et permet d’en faire un livre, c’est qu’un grand poète les a écrites et a trouvé les mots pour nous aider à assumer un deuil – peut-être qu’on ne s’y attendait pas de sa part. Et même s’il écrit qu’il trouve le mot consolation un peu léger, on osera dire que ses lettres font du bien et sont tout simplement consolantes. D’autant plus que nous avons parfois l’impression qu’il nous connaît et s’adresse à nous.

Le Guardian a fait l’éloge de ce livre à sa sortie en Angleterre, disant que c’était un trésor. Le mot est juste. Cette écriture chargée d’une humanité généreuse et réconfortante, nous prouve que l’on n’est plus dominé par les idées les plus noires dès lors qu’on les décrit, les consigne, les analyse, les enrichit philosophiquement – l’écrivain, dans ses pages, et nous, dans notre cerveau, une fois qu’on les a décodées grâce à lui.

À côté de George et de Hofmannsthal, Rilke (1875-1926) est, dans le monde germanique, le poète-phare du début du XXe siècle. Polyglotte, esprit cosmopolite, il fut très attaché au monde latin et spécialement à la France. Un temps secrétaire de Rodin à Paris, traducteur de Valéry, il publia des poèmes français (Vergers). De lui, on connaît en priorité en France, Les Carnets de Malte Laurids Brigge (1910), avec leur tableau terrifiant des laideurs de la grande ville, ainsi que les Lettres à un jeune poète qui ont pris, un peu abusivement, valeur programmatique.À cet écrivain d’origine pragoise on doit plusieurs grands cycles de poèmes dont le plus ancien, les Nouveaux poèmes, parut en deux volumes en 1907-1908. C’est toutefois par le retour aux grandes formes fixes que Rilke a atteint une renommée internationale.Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée (tous deux de 1926) sont les deux puissants massifs qui dominent le lyrisme moderne de langue allemande.

