Le regard et la main des collectionneuses. Collections privées et questions de genre (Bruxelles)

Le regard et la main des collectionneuses



Collections privées et questions de genre



Colloque organisé par le Centre de recherche sur l’imaginaire (CRI) et le groupe Handling de l’UCLouvain ainsi que par la Fondation Collectiana, sous la direction d'Axel Gryspeerdt et d'Anne Reverseau. Avec l'aide du FNRS, de l'institut INCAL (UCLouvain), de l'ICOM et du Conseil européen de la recherche (ERC).



Ce colloque se focalise sur la spécificité des regards et des gestes des femmes collectionneuses, dans leurs pratiques concrètes. Si Gertrude Stein, Peggy Guggenheim, Helena Rubinstein, Nélie Jacquemart ou encore Agnès B., Françoise Billarant et Florence Guerlain bénéficient d'une grande aura, tant d’autres demeurent méconnues, qui ont pourtant joué un grand rôle dans l’histoire de l’art et de la littérature. Il s’agira donc de se pencher sur les grandes figures de collectionneuses comme sur les couples et les collections anonymes. On interrogera les conditions de visibilité des femmes collectionneuses et les différentes stratégies mises en œuvre dans l’histoire pour s’affirmer comme collectionneuse, mais on se demandera aussi, plus largement, ce que le genre change aux pratiques de collection.



Cette rencontre scientifique mettra l’accent sur la variété des collections, qu'elles se composent d'objets techniques, médiatiques, scientifiques ou autres, et non seulement d’œuvres d’art. Elle se veut ainsi résolument ouverte aux diverses disciplines des sciences humaines et sociales, notamment les études culturelles, les études de genre, l'histoire de l'art, les approches anthropologiques, sociologiques et économiques, voire financières, du quotidien. Des liens seront donc établis avec les questions de société correspondantes aux différentes périodes envisagées.



Programme complet…



La rencontre a lieu les 17 et 18 novembre 2022 à la Wittockiana, le musée des Arts du livre et de la reliure à Bruxelles (Belgique). Elle peut également être suivie à distance (sur inscription auprès de info@wittockiana.org).

Comité d’organisation:



Jan Baetens (KU Leuven)

Pauline Basso (UCLouvain)

Axel Gryspeerdt (Collectiana)

Carl Havelange (FNRS/Université de Liège)

Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain)



Comité scientifique:



Jan Baetens (KU Leuven)

Julie Bawin (Université de Liège)

Ralph Dekoninck (UCLouvain)

Axel Gryspeerdt (Collectiana)

Carl Havelange (FNRS/Université de Liège)

Thierry Lenain (ULB)

François Mairesse (Sorbonne-nouvelle)

Andrea Oberhuber (UMontréal)

Anne Parizot (Université de Franche-Comté)

Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain)

Yves Winkin (Université de Liège).