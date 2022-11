Geneviève Winter, Gérard Philippe

« Il n’y a pas de différence entre moi et les personnages que j’incarne, si ce n’est le travail à faire et le trajet à accomplir pour rejoindre chacun d’eux. »



Gérard Philipe (1922-1959), figure majeure du théâtre et du cinéma des années 1950, connaît tôt des succès fulgurants sur scène. À l’écran, son incarnation de Fanfan la Tulipe en héros populaire français lui vaut une gloire internationale.

Du Festival d’Avignon où il rejoint Jean Vilar au Théâtre national populaire, il transmet sa vision d’un théâtre accessible à tous. Son interprétation inoubliable des grands rôles du répertoire, le Cid, le prince de Hombourg, reste figée dans nos mémoires.

L’acteur, adulé par le public, facétieux sur les tournages et en tournées internationales, défend les intérêts de ses pairs, conquis par sa générosité et son travail. Foudroyé à trente-six ans par un cancer, le Cid a désormais rejoint son mythe.

