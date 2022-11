La recherche sur l’œuvre du couple d’écrivains André et Simone Schwarz-Bart a connu récemment des développements importants. Des travaux exploratoires menés en Guadeloupe ont permis d’amorcer la restructuration d'un fonds Schwarz-Bart, progressivement déposé depuis lors à la Bibliothèque nationale de France. Les journées tenues en septembre 2021 à l'Université de Lausanne, dont les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes, ont été pensées comme un premier temps de réflexion collective sur un corpus en partie renouvelé. Il sera prolongé en 2024 à l'Université des Antilles : il n'est pas anodin que ces rencontres aient lieu dans la capitale vaudoise (où André et Simone Schwarz-Bart vécurent de 1963 à 1975), puis en Guadeloupe, suivant ainsi l'itinéraire géographique emprunté par le couple d'écrivains. Regroupées par Jean-Pierre Orban, Claire Riffard et Anaïs Stampfli sous le titre Les univers des Schwarz-Bart. Sources et traces dans les textes et les avant-textes, ce premier ensemble de communications dessinent les contours des univers littéraires, mais aussi historiques, philosophiques, politiques, religieux et linguistiques qui ont constitué le terreau sur lequel se sont développées les œuvres d’André et de Simone Schwarz-Bart.