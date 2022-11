Emmanuel Godo, Les passeurs de l'absolu

Résumé sur le site de l'éditeur :

L'homme n'est pas seulement partie prenante d'équations économiques, sociales ou politiques, il est avant tout une promesse inouïe de rencontre avec Dieu. Cette promesse, cette quête de toute une vie et de toute une oeuvre, Emmanuel Godo nous les dévoile à travers les écrits de vingt-cinq auteurs pétris de transcendance.

De Dante à Sylvie Germain, de Pascal à Soljenitsyne, de Saint Exupéry à Etty Hillesum, les chemins sont uniques pour accéder à l'expérience religieuse. Sous cet angle singulier, l'auteur nous amène à (re)découvrir des écrivains connus comme Péguy ou Marie Noël mais aussi d'autres plumes comme Cristina Campo ou Vincent La Soudière.

C'est finalement à un beau voyage en terres connue et inconnue que nous convie Emmanuel Godo avec la passion des amoureux des grands textes. Dans une époque si bruyante et inaudible, ce « bréviaire » livresque relie à merveille littérature et hauteur spirituelle face au vertige du néant qui guette inévitablement chaque homme au détour de son existence.