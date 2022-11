Hélène Picard, Petite Ville… Beau Pays… Souvenirs de séjour dans l’Ardèche

Paru en 1907, Petite Ville… Beau Pays… Souvenirs de séjour dans l’Ardèche s’ancre dans un essor de la littérature écrite par des femmes qui connaît son apogée lors de la Belle Époque. Ce recueil de poésie d’Hélène Picard, confidentiel, destiné à ses amis de Privas, pose une pierre à sa carrière de femme de Lettres, avant de se rendre à Paris et de côtoyer Colette, chère amie, et les cercles littéraires au sein desquels on la surnomma la « Noailles de l’Ardèche ».

Poétesse désormais méconnue, cette réédition vise à la (re)découvrir, par une œuvre sans doute moins connue que le célèbre L’Instant éternel, recueil paru la même année qui lui vaudra tant déloges.

Petite Ville… Beau Pays… raconte les années de vie d’Hélène Picard à Privas, capitale de l’Ardèche. Son mari étant nommé secrétaire générale de la préfecture de Privas, ils quittent Toulouse pour s’installer en Ardèche. Hélène y découvre la ville et notamment sa terre, particulière par son aspect aride en raison d’un climat chaud et sec. Le paysage y est dépeint avec précision ; la roche, la végétation, les animaux et les habitants et habitantes des alentours, sa maison, la ville et ses coutumes. La poétesse élève cette terre hostile (roches basaltiques issues des volcans qui ont façonné les reliefs) par l’invocation de mythes et de divinité, comme l’a justement souligné Francesca Maffioli préfacière de cette réédition.

Francesca Maffioli est membre du LEGS (laboratoire d’Études de genre et de sexualité), CNRS, Paris 8, Paris-Nanterre et ses recherches portent sur les poétiques des femmes poètes des XIXe et XXe siècles, les théories de la traduction littéraire, ainsi que sur l’écoféminisme et la zoopoétique.

Sommaire

Préface de Francesca Maffioli

Petite Ville… Beau Pays… Souvenirs de séjour dans l’Ardèche

Vivre à Privas dans les années 1900-1910 (photographies d'archive)

Lexique

Ours