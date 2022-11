Epistolaire, n° 48 : "Épistolaire et biographie"

Le dossier de la revue Épistolaire no 48 se propose d'étudier un lien particulier, celui qui unit la correspondance à la biographie. La correspondance n'est-elle qu'un matériau informatif pour le biographe, ou celui-ci peut-il en tirer d'autres types d'enseignement ? Comment utiliser la lettre ? La correspondance peut-elle égarer le biographe ? Celui-ci utilise-t-il de la même manière lettres, journaux intimes ou textes autobiographiques de celui dont il raconte la vie ou accorde-t-il à ces différentes écritures de soi des places différentes ? Françoise Simonet-Tenant propose une réflexion générale sur les rapports entre lettre et biographie. José-Luis Diaz analyse avec acuité les relations privilégiées entre biographe et correspondance dans la seconde moitié du XIXe siècle. Geneviève Haroche-Bouzinac s'intéresse à l'exploitation que peut faire le biographe de la matérialité de la lettre. Stéphanie Genand s'interroge sur la trace mémorielle que constitue l'épistolaire chez Sade et Germaine de Staël, écrivains réfractaires à l'intime. Jean-Marc Hovasse montre ce que peuvent encore apporter les lettres inédites à la biographie de Victor Hugo. Pierre-Jean Dufief s'interroge sur l'utilisation des lettres par les frères Goncourt dans les biographies qu'ils ont composées et souligne que les biographes des deux frères se sont mis à leur école, découvrant dans leurs lettres le complément du Journal. Philippe De Vita compare l'utilisation de la lettre dans deux biographies de Jean Renoir, celle de Célia Bertin (1986) et celle de Pascal Mérigeau (2012). Hélène Gestern analyse l'apport indispensable qu'a constitué la correspondance échangée par le poète Armen Lubin avec Jean Paulhan, Henri Thomas, la peintre Madeleine Follain pour raconter la vie qu'il a menée en France.

Sommaire :

Geneviève Haroche-Bouzinac, Avant-propos

DOSSIER ÉPISTOLAIRE ET BIOGRAPHIE

Françoise Simonet-Tenant, Introduction : « Les lettres et le ʺ secret de vieʺ »

José-Luis Diaz, « “Il est tout entier dans sa correspondance…” »

Geneviève Haroche-Bouzinac, « Réflexions sur un papier à lettres »

Stéphanie Genand, « L’épistolaire comme trace mémorielle chez le marquis de Sade et Germaine de Staël »

Jean-Marc Hovasse, « La vie et les lettres de Victor Hugo »

Pierre-Jean Dufief, « Les Goncourt au confessionnal de la correspondance »

Philippe De Vita, « La lettre dans les biographies de Jean Renoir : un document subjectif »

Hélène Gestern, « Armen Lubin, une vie à écrire »

Entretien avec Dominique Bona, « La lettre dans l’univers de la biographie »

PERSPECTIVES

Nathalie Rizzoni, « Écrans nouveaux et petite Poste de Paris au début des années 1760 »

Tristan Guiot, « Une correspondance au statut problématique : enjeux historiques, théoriques et critiques des Lettres de Renée Vivien à Kérimé »

Pierre Allorant, « Publier la correspondance d’une artiste « Art nouveau » : Jeanne Jozon (1846-1946)

Bénédicte Obitz-Lumbroso, « Épistolaire et numérique »

CHRONIQUES

Benoît Melançon, Curiosités

Mathilde Vanerecke, « Bussy Rabutin et la fabrique épistolaire »

Marine Rouch, Un état de la question de la correspondance de Simone de Beauvoir.

Entretien avec Marianne Vic : « La revue Plumes, une aventure éditoriale singulière »

RECHERCHE

Fabio Forner, Présentation de l’équipe de Vérone, Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento

Caroline Biron, L’Émergence du roman épistolaire en France au XVIIe siècle (thèse soutenue)

