E. Bocage, Atipa, l'audace des matins

Atipa, l'audace des matins est un essai socio-littéraire d’Ernestine Bocage. Cet ouvrage est une étude en profondeur et un travail d’analyse du roman guyanais qui tente de préserver la mémoire collective et construire la Guyane de demain. Fruit de près de 20 ans de réflexion, Atipa, l’audace des matins fait la lumière sur l’identité de l’auteur du premier roman entièrement écrit en créole guyanais. A travers cet essai, Ernestine Bocage met en avant l’importance d’un tel ouvrage dans le développement d’une culture et d’une identité.

SOMMAIRE

Sincères remerciements:............................................................................13

Préface..........................................................................................................21

Avant-propos...............................................................................................23

Introduction.................................................................................................31

I LA LEVÉE DE « L'ANONYMAT » OU LA QUESTION DE L'IDENTITÉ DE L’AUTEUR..........................................................39

I.1 La question de l’identité de l’auteur....................................................40

Les sources orales et écrites.............................................................42

Le brouillage des pistes confronté à la mémoire collective...........42

La preuve cachée...............................................................................42

D’autres éléments à exploiter...........................................................43

Les témoignages d’acteurs de la société guyanaise........................43

I.2 Différents témoignages et études..........................................................44

Michel Lohier, le point central.........................................................44

Historique des recherches................................................................45

Le témoignage clef de Léon Bassières........................................48

I.3 Approche comparative des textes de Météran et de Parépou............54

« Le Député Ouf » de A. Météran et « Atipa » de A. Parépou......54

I.4 L’éducation des jeunes: un seul et même combat dans les textes de Météran et de Parépou............................................63

I.5 Alfred et Auguste de Saint-Quentin: une vraie fausse piste..............67

Une critique à peine voilée de la grammaire créole d’Auguste de Saint Quentin.............................................................68