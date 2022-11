Voix de créatrices engagées : cycle de conférence "Écrire l'Europe 2022" (BNU, Strasbourg).

Le cycle de résidences littéraires Écrire l’Europe est une invitation chaque automne, par l’Université de Strasbourg avec ses partenaires, d'un auteur.trice qui intervient pour des conférences à la Bibliothèque national et universtiaire (BNU) sur les enjeux culturels européens, pour des ateliers de création et des rencontres, et qui parraine également le Prix Louise Weiss, concours annuel d’écriture trilingue ouvert aux étudiant.e.s.

Voix de créatrices engagées : cycle de conférences

Cette résidence sera l’occasion d’entendre, lors d’un cycle de quatre conférences à la BNU, un dialogue entre Neda Nejdana et Marina Skalova, deux voix importantes de la création féminine, deux voix particulièrement impliquées dans le renouvellement des formes littéraires et dans la valeur documentaire et politique de l’art, deux voix aussi qui rappellent l’importance de l’art et de la culture dans le contexte particulièrement sombre que connaît l’Europe de l’Est de 2022.



► Au programme, quatre conférences de novembre à décembre à la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) - 6 place de la République. Réservation : bnu.fr > Billetterie



Lundi 14 novembre | 18h30 : La dramaturgie ukrainienne contemporaine : tendances stylistiques et thématiques | Neda Nejdana

Lundi 21 novembre | 18h30 : Poésie, drame et document (conférence en duo) | Neda Nejdana et Marina Skalova

Lundi 28 novembre | 18h30 : Poésie, genre, résistance en Russie | Marina Skalova

Vendredi 2 décembre | 18h30 : Création féminine à l’Est (conférence en duo) | Neda Nejdana et Marina Skalova