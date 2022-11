Illaria Taddei

La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque d'histoire médiévale, 2022

Entre la fin du xive et le début du xve siècle, la prudence s’impose comme fondement d’une oligarchie en pleine reconfiguration. Elle devient la référence idéologique du régime des Albizzi et la principale source de légitimité d’une élite qui entend s’arroger le monopole du « bien dire » et du « bien agir ».

