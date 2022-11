Les Publics de l'humour : colloque international du Réseau Interdisciplinaire de Recherche sur l'humour (Paris)

Les Publics de l'humour : colloque international du Réseau Interdisciplinaire de Recherche sur l'humour

24-25 novembre 2022

Université Sorbonne Nouvelle : centre de colloques du Campus Condorcet, Place du Front Populaire, Aubervilliers

Programme

Jeudi 24 novembre



9h30-10h : Mot d’accueil, Auditorium 250

Introduction par Jamil Jean-Marc Dakhlia, Président de la Sorbonne Nouvelle, et l’équipe d’organisation (RIRH).



10h-11h : Conférence plénière 1

Christelle Paré (Chercheuse indépendante, enseignante à l’Université d'Ottawa) - Les publics face aux inconduites sexuelles dans l’industrie de l’humour : un aller simple vers la fin de carrière ?



11h-11h15 : Pause café



11h15-12h45 : Panel Spotlight 1 - Les formes d’expression du rire : publics en ligne et jeunesse

Fanny Barnabé (MNSHHS, Epitech) - Jeu secondaire et manifestations écrites du rire : rôles et représentations du chat dans le streaming de jeu vidéo sur Twitch.tv

Marianna Collela (Medi@Lab, Université de Genève) - Ethnographie multisite : L’humour comme terrain de compréhension des cultures juvéniles

Will Noonan (TIL, Université de Bourgogne Franche-Comté) - Quand vos jeux préférés commencent à adresser des blagues pourries à vos enfants : de l’humour et des publics des univers Quest for Glory/Hero-U et Monkey Island



12h45-14h30 : Pause déjeuner



14h30-16h30 : Ateliers parallèles



A. L’humour et ses publics : une relation d’interdépendance ? (salle 3.02)

Béatrice Priego-Valverde (laboratoire Parole et Langage, CNRS, Aix-Marseille Université) - Détection de l’humour conversationnel : quand l’interlocuteur vient à la rescousse de l’analyste

Ian Brodie (Cape Breton University) - The Audience as Creative Partner in Stand-up Comedy

Alexandra Arkhipova (laboratoire d’Anthropologie Sociale, EHESS) - The anti-war joke and its Russian audience



B. Les publics de l’humour à la télévision (salle 3.03)

Ariane Bénoliel (CARISM, Université Paris II Panthéon-Assas), Maylis Konnecke (MICA, Université Bordeaux Montaigne), Chloé Luu (Université de Californie du Sud), Alice de Reviers (Université de Rutgers) - Saisir un public de l’humour dans les réceptions de la série Drôle

Ettien Adou (Université Félix Houphouët-Boigny) - Entre reliance et déliance sociale. Les imaginaires des publics de la fiction télévisée ivoirienne Cour Commune

Jonathan Ervine (Université de Bangor) - Uncle Roger et Big Zuu : une étude de la cuisine, l’ethnicité et les publics de l’humour

Jean-Marie Lafortune (UQAM, OH) - (Re)transmission télévisée de l’humour de scène et fake publics : la pandémie comme révélateur des conventions



16h30-17h : Pause café



17h-18h15 : Panel Spotlight 2 – Former un public (expérimental) de l’humour ? Retours d’expériences en recherche-création, Auditorium 250

Julie Cecchini (ENSATT Lyon), Fanny Godel (ENSATT Lyon), Corinne François-Denève (ILLE, UHA), Jennifer Greenhill (University of Arkansas), Morgan Labar (École supérieure d’art d’Avignon / SACRe, ENS), Mireille Losco-Lena (ENSATT Lyon), Sasha Walter (ENSATT Lyon)



18h30-20h : Table-ronde : « Amener les publics vers l’humour », Auditorium 250

Rossana di Vicenzo (Journaliste et critique), Juliette Folin (fondatrice du Spot du rire), Christelle Paré (Chercheuse indépendante, enseignante à l’Université d'Ottawa).



20h : Cocktail dînatoire



Vendredi 25 novembre



9h30-10h30 : Conférence plénière 2, Auditorium 250

Nelly Quemener (GRIPIC, Celsa - Sorbonne université) - Entre logiques d’identification et dynamiques affectives, comprendre les expressions publiques du rire



10h30-11h15 : Entretien avec Paul Horan (co-créateur du New Zealand Comedy Festival et The Classic comedy venue à Auckland)



11h15-11h30 : Pause café



11h30-13h : Panel Spotlight 2 - Mauvais publics et controverses

Marie Duret-Pujol (ARTES, Université Bordeau Montaigne) - De la connivence à la dépossession. Quand le public rit mal. L’exemple de Didier Super

Paola Scarpini (University of York) - Entre parodie et querelle religieuse : le cas de « La vie de J.C. »

Gudrun Francis-Taugaóstyrkur (Université de Haute Alsace) - Statler et Waldorf : dispositifs métathéatraux du public dans les sketchs du Muppet Show



13h - 14h30 : Pause déjeuner



14h30-16h : Ateliers parallèles



A. Les publics multiples du quotidien (salle 3.02)

María López Rubio (Universitat de València) - Audiodescription de l’humour pour le public aveugle ou malvoyant

Claire Bodelet (CSO, chercheure associée au CERMES3) - « Attention, passage de clowns à l’hôpital ! » Les professionnels de l’humour et leurs autres publics

Suzanne Fernandez (DILTEC, université Sorbonne Nouvelle) - Le stand up en classe de FLE : une expérience de recherche création



B. Les publics de l’humour en France au prisme du genre, de l’ethnicité et de la religion, salle 3.03

Clémentine Artois (Université d’Angers) - À gorge déployée, enquête sur la carrière d’humoriste

Lucas Faure (CNRS, Mesopolhis UMR 7064, Sciences Po Aix, AMU), Lina Molokotos-Liederman (EPHE, Paris) - Porter un nez-rouge pour montrer patte-blanche : les usages multiples de l’humour par les musulmans français

Remi Baert (Université Rennes 2) - L’humour d’Élie Kakou par son public : de « la communauté » à une communauté du rire ?



16h-16h15 : Pause



16h15-17h45 : Les publics rieurs de la littérature, salle 3.02

Hélène Dubail (CRLPC, Université Paris Nanterre) - Quand l’humour fait un four. Publics et malentendus

Gérald Peloux (UMR Héritages / CRCAO, CY Cergy Paris Université) - Mais qui peut bien lire ça ? Le genre hacha-hacha de l’écrivain japonais Yokota Jun.ya

Yen-Maï Tran-Gervat (CERC, Université Sorbonne Nouvelle) - Représenter les publics de l’humour aux XVIIe et XVIIIe siècles (littérature et arts graphiques)



Clôture du colloque

Diner libre



N.B. : SAMEDI 26/11, AG de l’association RIRH de 10h à 12h (le lieu sera précisé dans la convocation envoyée aux membres)





Comité d’organisation :

Marie Duret-Pujol (ARTES, Université Bordeaux-Montaigne)

Corinne François-Denève (ILLE, Université de Haute-Alsace)

Morgan Labar (École supérieure d’art d’Avignon)

Will Noonan (TIL, Université de Bourgogne)

Nelly Quemener (GRIPIC, CELSA, Sorbonne Université)

Yen-Maï Tran-Gervat (CERC, Université Sorbonne Nouvelle)



Colloque organisé par l’Association RIRH, en partenariat avec l’Observatoire de l’Humour (Montréal) et l’ENSATT (Lyon).



Avec le soutien financier de : la Commission de la Recherche, la Direction des Affaires Internationales, le Centre d’Etudes et de Recherches Comparatistes (CERC, EA 172) et l’Institut de Recherche Médias, Cultures, Communication et Numérique (IRMÉCCEN, EA 7546) de l’Université Sorbonne Nouvelle ; l’équipe Texte Image Langage (TIL, EA 4182) de l’Université de Bourgogne ; l’École Supérieure d’Art d’Avignon ; le laboratoire ARTES (UR 24141) de l’Université Bordeaux-Montaigne.