Sophie Gay, Fabio Vasarri, Anatole

Troisième et plus populaire roman de l’autrice Sophie Gay, Anatole dépeint la relation supposée impossible entre la marquise Valentine de Saverny et Anatole, beau jeune homme en tous points aimable mais frappé d’une infirmité physique qui l’empêche prétendument de se marier.

Publié en 1815, ce roman interroge sur la question du handicap au sein de la société et de fait sa place dans la littérature. Par les thèmes qu’il aborde, l’ouvrage propose également une réflexion sur le genre au XIXe siècle.



En partant de la seconde édition revue et corrigée (Paris, Tardieu, 1822), l’éditeur Fabio Vasarri propose une analyse détaillée du roman dans une introduction divisée en sections thématiques, une explication sur l’établissement du texte, des repères biographiques et bibliographiques, des notes et un relevé des variantes.

Parcourir sur Fabula la Table des matières…