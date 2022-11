Daniel Link, Autobiographie d’un lecteur argentin

« Je ne sais pas ce que je suis, mais je sais ce que j’ai lu », confie le romancier argentin Daniel Link au seuil de cet essai délicieusement personnel. Sur un ton à la fois érudit et badin, il nous parle de cette passion de la lecture à travers laquelle il choisit de se définir. Nous découvrons ainsi ses pratiques successives et éclectiques de lecteur en tant qu’écolier, étudiant, éditeur, journaliste et philologue, mais également en tant que citoyen sous la dictature féroce d’une junte militaire qui interdit des livres, persécute des auteurs et criminalise la lecture.

Chemin faisant, Link nous donne les clés des bibliothèques qui l’ont accompagné au cours de sa vie et nous présente ses maîtres et ses auteurs de prédilection, passeurs de livres de tous horizons, qui ont notamment pour noms Borges, Sábato, Cortázar et Piglia, ou Saint-Exupéry, Barthes et Deleuze. Hommage à la lecture, cette Autobiographie vient nous rappeler que les textes qui nous marquent nous réapprennent chaque fois à lire différemment, mais nous aident aussi à mieux comprendre qui nous sommes et le monde auquel nous appartenons.

