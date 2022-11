Whore power

Sous le titre, Travailler, lutter, diffuser, les Presses du réel nous ouvre pour la première fois les Archives militantes du Centre Grisélidis Réal de documentation internationale sur la prostitution, sis à Genève, constitué par l'écrivaine, peintre, militante et prostituée genevoise Grisélidis Réal (1929-2005) depuis les années 1970, regroupant plus de 10 000 documents qui retracent les mobilisations internationales pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe (TdS) et leurs luttes contre l'exclusion et la stigmatisation. Cette première publication contient un riche appareil iconographique, accompagné de textes proposant des perspectives variées, sur l'histoire du combat autant que sur la question de l'archive et du document dans un contexte contemporain. Elle met également en valeur les pièces les plus emblématiques des archives et leur potentiel graphique, avec quelque 200 reproductions des images les plus importantes de la mobilisation des TdS depuis les années 1970, affiches originales, cartons d'invitation ou flyers provenant du monde entier. Les reproductions mettent en lumière le réseau et la solidarité internationale des TdS et de leurs allié.e.s dès la naissance du mouvement de lutte pour leurs droits, ainsi que la genèse et la création des premières associations de défense et de syndicats de TdS. Ces documents permettent d'illustrer le dynamisme de cet engagement, les avancées, mais aussi les difficultés et les souffrances de la lutte ainsi que la montée de politiques répressives, sous l'influence d'organisations abolitionnistes très puissantes que Grisélidis et ses pair.e.s n'ont cessé de combattre. Fabula vous invite à découvrir des extraits de l'ouvrage sur le site de l'éditeur…