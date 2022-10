Le musée d'histoires : collecte et invention de récits (Saint-Denis, France)

Le musée d'histoires : collecte et invention de récits

Les 9 et 10 novembre 2022

Mercredi 9 novembre 2022



9h30 : accueil

9H45 : ouverture par Anne Yanover, directrice du musée d’art et d’histoire Paul Éluard.



10h00-10h45 : conférence plénière

Jonah Siegel, Rutgers university

False stories about museums: violence and restitution between Christopher Newman and Killmonger.



- Pause -



11h20-11h45 : séance présidée par Marie-Sylvie Poli, université d’Avignon

Yannick Le Pape, musée d’Orsay

L’histoire sur le pourtour : le XIXe siècle au musée d’Orsay : l’art ou l’époque ?



11h50-12h15

Aude Fanlo, MUCEM

La maison au musée, le musée à la maison : reconstituer la vie ordinaire, in vitro et en vitrine.



- Pause déjeuner -



14h00-14h20 : séance présidée par Marie-Sylvie Poli, université d’Avignon

Jessica Desclaux, FNRS UCLouvain

« À monde nouveau, nouveaux musées ». Les « cartes blanches », un générateur de nouveaux récits ?



- Pause –



15h00-15h20 : séance présidée par Andrée-Anne Kekeh-Dika, université Paris 8

Robin Miskolcze, Loyola Marymount university

Reading oceanic exhibits eco-critically.



15h25-15h45

Marion Brun, université polytechnique des Hauts de France, Valenciennes

Les écrivains contemporains d’Actes Sud mis en musée dans le regard de David Unger.



16h00 : Visite guidée : Les collections littéraires du musée d’art et d’histoire Paul Éluard (sur inscription auprès des organisatrices)



- Fin de la journée –



Jeudi 10 novembre 2022



9h30 Accueil



10h00-10h20 : séance présidée par Elen Cocaign, université Paris 8

Linda Pillière, Aix-Marseille université

How two cities narrated one exhibition.



10h30-10h50

Karine Bigand, Aix-Marseille université

Multi-faceted, multiple and shared narratives of the troubles: the “everyday objects transformed by the conflict” exhibition, 2012-2022.



- Pause -



11h15-11h35 : séance présidée par Patrick Hersant, université Paris 8

Marine Le Bail et Marie-Clémence Régnier

Récits d’enquête au musée dans la fiction française (19e-21e) ; enjeux épistémologiques, poétiques et esthétiques d’un genre transmédia.



11h40-12h00

Élodie Trolé, université Paris 8

“All things carry fables”: museum storytelling in Steven Milhauser and Rikki Ducornet’s fictions.



- Pause déjeuner –



14h15-14h40 : séance présidée par Bérengère Voisin, université Paris 8

Adrian Fix, King’s College, Londres

Corps racontés, objets collectés.



14h45-15h05

Nathanaël Wadbled, chercheur indépendant

Présenter l’histoire sans la raconter. L’inadéquation de la mise en récit du musée-mémorial d’Auschwitz-Birkenau avec l’expérience des visiteurs.



16h00 : Visite de la Basilique de Saint-Denis (sur inscription auprès des organisatrices).