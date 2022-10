Horst Bredekamp, Les fenêtres de la monade – Gottfried Wilhelm Leibniz – Art et théâtre de la nature

Dans cet essai, l'historien de l'art et philosophe Horst Bredekamp démontre l'importance de l'analyse visuelle et le rôle central des images dans le développement de la pensée philosophique de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). S'appuyant principalement sur le concept leibnizien de monade et sur le Théâtre de la nature et de l'art, élaboré par le philosophe et savant allemand de 1671 jusqu'à sa mort, Bredekamp place Leibniz en précurseur de la théorie de l'image.

Ce livre s'inscrit dans le contexte d'un essai de reconstruction du rôle central des images dans l'émergence de la philosophie moderne à partir de figures marquantes du XVIIe siècle. Ce projet a débuté en 2003 avec l'analyse de la théorie de l'Etat basée sur la politique des images développée dans le Léviathande Thomas Hobbes. A partir des idées de Leibniz de créer un théâtre de la nature et de l'art ainsi qu'un atlas de la force de l'imagination, le travail se prolonge ici, ce qui pourrait se révéler hautement important pour comprendre sa philosophie. En effet, ces idées sont jusqu'à présent quasiment inconnues de la recherche, alors que Leibniz leur attribuait une place centrale et les a portées avec opiniâtreté et persévérance. Ce qui s'explique tout autant par la diffusion lacunaire et fragmentée des écrits de Leibniz que par une traditionnelle tendance de l'histoire de la philosophie à privilégier l'univers de l'haptique et du visuel chaque fois qu'est visée sa transcendance.

Les récents volumes de l'édition de l'Académie offrent cependant pour la première fois la possibilité de retracer dans le contexte la valeur que Leibniz attache à la main qui tâtonne et qui dessine ainsi qu'à l'œil curieux et exercé. Avec son projet de Théâtre de la nature et de l'art, il complète non seulement l'incroyable vivacité et diversité de sa pensée et de ses activités, mais leur donne de surcroît un nouveau cadre. La fascination de Leibniz pour le Theatrum naturae et artis pourrait transformer la perception globale de sa philosophie. En effet, tout en creusant le fossé entre calcul et contemplation, entre l'absence de fenêtre de la Monade et la forme physique de ses modes de perception, elle n'en jette pas moins des ponts réconciliateurs.

Le lecteur découvrira ici une étude majeure du champ disciplinaire de la Bildwissenschaft, la « science de l'image », discipline encore méconnue en France mais au centre des débats internationaux sur la théorie de l'image, constituant le versant germanophone des visual studies anglophones.

—

Historien d'art et philosophe, Horst Bredekamp est professeur à l'Université Humboldt de Berlin et Permanent Fellow du Wissenschaftskolleg de la même ville. Il a été successivement Visiting Member à l'Institute for Advanced Studies de Princeton, Research Scholar au Getty Research Institute et Visiting Scholar au Collegium de Budapest. Plusieurs de ses œuvres ont été traduites en français, notamment : Le Football florentin. Les jeux et le pouvoir à la Renaissance, Paris, 1995 ; La Nostalgie de l'Antique. Statues, machines et cabinets de curiosités, Paris, New York et Amsterdam, 1996 ; Les Stratégies visuelles de Thomas Hobbes. Le Léviathan, archétype de l'État moderne : illustrations des œuvres et portraits, Paris, 2001.

—

