M. Marrache-Gouraud, L'homme-objet. Expositions anatomiques de la première modernité, entre savoir et spectacle

Homo mirabilis ! En contemplant des fillettes au visage velu, des nains, des géants, des momies, des squelettes, organes, ou calculs pierreux, qui niera que l’humain n’ait sa place parmi les curiosités ? Les « raretés de l’homme » font le bonheur des collectionneurs, pour le plaisir du spectacle ou de l’enquête savante. Entre stupeur et découvertes perplexes, le trouble produit par ces singularités modèle les discours pour négocier la frontière avec l’animalité, la proximité avec la sauvagerie, la question de l’infra-humanité, les porosités entre masculin et féminin, le rapport au passé des géants et la génération incongrue de corps étrangers. Souvent oublié des travaux sur les naturalia, l’homme entendu comme objet de collection méritait une étude des représentations qui croise textes et images. Prise dans le « connais-toi » d’une anthropologie en devenir, la culture écrite et visuelle de la curiosité cherche en effet à penser l’humain en ses formes exceptionnelles dans les premiers « musées de l’homme » des XVIe et XVIIe siècles.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction. Homo mirabilis

CHAPITRE PREMIER. Le poil de la bête

De la reproduction à l’exposition humaine

La fabrique du discours

Velus très-illustres, velus très-précieux

CHAPITRE II. Des géants et des nains, ou la grandeur de l’homme

Le monstre, l’anatomiste et le mondain. Expositions et spectacles humains

Entre nain et géant, se singulariser

CHAPITRE III. Morceaux choisis, pièces rapportées

Théâtralisations du corps. L’homme connaissable

Réifications du corps. L’homme méconnaissable

CONCLUSION. L’homme entré au musée : reconnu, et toujours inconnu

La relique du grand homme

La relique de l’idiot

La relique du Nouveau Monde

Le musée circéen, ou la palingénèse au miroir

