Roger Francillon, De Rousseau à Starobinski. Littérature et identité suisse (rééd.)

Plus vive que jamais, la question de «l’identité» rebondit dans l’Europe mondialisée, mais c’est là un vieux problème. Se sentait-il Français, Rousseau, lui l’enfant de Genève? Et Benjamin Constant, ce Lausannois à l’aise en trois langues, universel lui aussi par sa pensée et son œuvre littéraire, quel sentiment éprouvait-il envers la Suisse? À Paris, voyait-on en lui un compatriote ou un homme d’ailleurs?



De ses riches recherches, Roger Francillon ne tire pas ici une histoire littéraire résumant celle dont il a dirigé la publication en quatre volumes. Il choisit de relire des écrivains dans une perspective identitaire, du 18e siècle à nos jours. Il expose leur attitude à l’égard de la Suisse, des lettres romandes, de Paris ou de la France. On est frappé par des jugements singulièrement critiques. Les courants sont contradictoires à chaque époque mais aussi dans l’esprit même des auteurs. Sur la Suisse, on passe des réticences de Ramuz à la ferveur de Rougemont, et des réserves de Mercanton à la position sereine de Starobinski.

Sommaire

Naissance d'une conscience romande au dix-huitième siècle

De l'Helvétie romaine à la Suisse romande – La Suisse romande d'Abraham Ruchat – Barbarie et civilisation – Contre l'impérialisme culturel français – Naissance du mythe suisse – Rousseau genevois et suisse

Dans la tourmente révolutionnaire

Le Doyen Bridel: poète médiocre mais habile mythographe – Madame de Charrière et la Suisse: une patricienne hollandaise au secours de la Confédération – Benjamin Constant: 'Sa passion d'être français' ou la Suisse refoulée – Madame de Staël et la Suisse : un tombeau ou un refuge ?

Le 19e siècle : à la recherche d'une âme romande

Vinet: le règne du verbe et la création d'une identité littéraire romande – Rodolphe Töpffer et la satire des touristes français – Amiel et l'âme romande – Eugène Rambert et la neutralité – Un champ littéraire romand

De la belle époque à la Seconde Guerre Mondiale

Le naufrage de La Voile latine – La Suisse de Charles-Albert Cingria – Les Feuillets de Robert de Traz – Les Cahiers vaudois et l'identité nationale – Les écrivains romands et la Première Guerre mondiale – Ramuz et la question identitaire – L'Europe romantique de Guy de Pourtalès – L'Europe chrétienne de Gonzague de Reynold – Cendrars ou l'impossible identité

De la Seconde Guerre Mondiale au début du 21e siècle

Manifestations d'une identité romande – Les vertus du fédéralisme selon Denis de Rougemont – Jacques Mercanton et la culture européenne – Gustave Roud : l'incarnation de la poésie – Quatre grandes romancières – Ecrivains engagés de l'après-guerre – Le génie du lieu – Jacques Chessex et la tradition romande – Monter à Paris – Voyageurs et reporters – Nicolas Bouvier (1929-1998) – Etienne Barilier (1947) – La génération des années 1970 – Enfants d'immigrants ou réfugiés – Du bonheur à la honte d'être suisse – A l'aube du 21e siècle

