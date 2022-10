Hanan Hashem, Le Théâtre égyptien, dramaturgie boulevardière 1900-1960

À partir de 1900, la Belle Époque égyptienne est marquée par une acculturation européanisante. L'Égypte, qui découvre en effet le théâtre sous sa forme européenne comme on le pratiquait au XIXe siècle, s'empare de cet art de la représentation en produisant des pièces teintées de pittoresque, de couleur locale. À une époque où le Caire vit au rythme de Paris et Alexandrie à celui de Marseille, des théâtres à l'italienne se construisent dans les grandes villes du pays. Mais au lieu d'adapter des pièces du répertoire européen, les auteurs créent des pièces arabisantes. Cela donne le goût du théâtre aux bourgeois et aristocrates égyptiens, qui fréquentent ainsi entarbouchés les théâtres, les kursaals et l'Opéra, devenant alors de véritables théâtromanes... Cet ouvrage se propose d'examiner la dramaturgie boulevardière de certains auteurs oubliés de nos jours tels que Farah Antun, Antun Yazbek, les frères Teymour, Ibrahim Ramzi, Abbas Allam ou encore Fawzi Al-Miladi, et ce, afin d'en déceler les spécificités dramatiques et théâtrales.

Hanan HASHEM est docteur en Études théâtrales (diplômée de l'Université de Strasbourg). Après avoir publié une étude intitulée Émile Augier, Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou. Dramaturgie du savoir-vivre sous le Second Empire (L'Harmattan, 2015), elle consacre à présent ses recherches au théâtre égyptien de l'époque 1900 et à l'Histoire des Grands magasins en Égypte, en tant que chercheure indépendante.