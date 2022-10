Emeline Jouve

Paradise Now en paradis Une histoire du Living Theatre à Avignon et après (1968/2018)

Paris, Classiques Garnier, Études sur le théâtre et les arts de la scène, 2022.

L’œuvre du Living Theatre, Paradise Now, est considérée dans son contexte de création, celui du Festival d’Avignon de 1968, à travers une étude culturelle et esthétique. Le cinquantenaire de la pièce appelait à revenir sur ce spectacle qui marqua à la fois l’histoire du théâtre et l’histoire sociopolitique.

